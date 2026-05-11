Бивши министърки спасяват бюджета

Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на финансите са назначени Людмила Костова Петкова и Росица Атанасова Велкова-Желева, съобщиха от правителствената информационна служба.

На 8 май със заповед на министър-председателя Румен Радев бяха назначени 18 заместник-министри. В Министерството на финансите в петък на длъжността заместник-министър бе назначен Методи Валериев Методиев.

И Людмила Петкова, и Росица Влкова-Желева са оглавявали Министерството на финансите в служебни правителства.

В три отделни периода (през 2013 - 2014 г., от септември до декември 2021 г. и между август 2022 и юни 2023 г.), Петкова заемаше длъжността заместник-министър на финансите в кабинетите на Гълъб Донев. Впоследствие застана начело на ведомството като служебен финансов министър в правителството на Димитър Главчев от 9 април 2024 г. до 16 януари 2025 г.

На 4 февруари 2025 година Петкова беше освободена от премиера Росен Желязков, а след това оглави Агенцията за държавна финансова инспекция.

Росица Велкова-Желева също изпълняваше функциите на заместник-финансов министър на два пъти - от ноември 2017 до април 2021 г., както и от декември 2021 до август 2022 г., а от 2 август 2022 г. до 6 юни 2023 г. беше финансов министър в кабинета на Гълъб Донев.

