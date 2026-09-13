Три нови назначения във властта
Със заповед на министър-председателя Румен Радев
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Със заповед на министър-председателя Румен Радев
Подалият оставка като депутат Крум Неделков влиза в земеделието
Със заповед на министър-председателя Румен Радев
Николай Копринков става началник на политическия кабинет на министър-председателя
Андрей Георгиев и Георги Балков влизат в екипа на Андрей Янкулов
Състоянието на държавния бюджет е критично, заяви още тя
Вельов е назначен за заместник-министър на културата
Съобщиха от правителствената информационна служба
Премиерът направи промени в 6 министерства
Сред министрите ще е само на Мария Габриел като вицепремиер и външен министър
Не приема оценката „хаос и разруха“ за предишното ръководство на МВР
През следващата седмица Явор Гечев и неговият екип ще представят приоритетите за работа
Министър-председателят Бойко Борисов освободи от длъжност трима заместник-министри на труда и социалната политика – Гълъб Донев, Николай Николов и Лаз...
Четвърти заместник поиска правосъдният министър Христо Иванов. Това стана ясно от проект за промени в Устройствения правилник на ведомството. Кандида...
Двама съдии и един прокурор бяха назначени за заместници на правосъдния министър Христо Иванов, съобщиха от пресцентъра на МС. Това са досегашните за...
Деница Николова има опит в комуникацията с Брюксел и познава задачите си в детайли Дипломиран финансист ще се бори за европарите на регионите. Деница...
Ако обичаш това, което правиш, няма да имаш нито един работен ден, казва Ваня Кастрева Учител по призвание, човек по душа. Това казват и ученици, и р...
И дясна, и лява власт търсят известния доктор за помощ в реформите Диалогичен, умен, добър администратор с експертен потенциал и дълъг професионален...
Зам.-шефът на СДС Любен Петров обича да обикаля страната Икономист и рокаджия става за втори път вице на Божидар Лукарски. Досега Любен Петров бе зам...
Със заповеди на премиера Бойко Борисов за заместник-министри на вътрешните работи и на енергетиката бяха назначени Цвятко Георгиев и Антон Павлов, съо...