Всичко за Заместник-Министри

Следете всички новини, анализи и коментари за Заместник-Министри. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Политика Правосъдие
Учител по призвание

Учител по призвание

Ако обичаш това, което правиш, няма да имаш нито един работен ден, казва Ваня Кастрева Учител по призвание, човек по душа. Това казват и ученици, и р...

13 ноември | 22:00
0 коментара
6518
Помирителят в здравето

Помирителят в здравето

И дясна, и лява власт търсят известния доктор за помощ в реформите Диалогичен, умен, добър администратор с експертен потенциал и дълъг професионален...

13 ноември | 21:40
0 коментара
11512