Три нови назначения във властта

Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени нови заместник-министри в три министерства, съобщиха от правителствената пресслужба.

В Министерството на здравеопазването поста заместник-министър поемат Ивиан Бенишев и Петко Салчев.

За заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството е назначена Десислава Георгиева, а Марина Василева е назначена за заместник-министър в Министерството на културата.

