Гореща прогноза! Кметове ще позеленеят

Гореща прогноза за местните избори догодина направи политологът Димитър Ганев в студиото на бТВ. Още от сега трябва да се мисли за местния вот. С добър кандидат президентските избори се печелят за 2 месеца. Но местните са друг тип, каза Ганев. И обясни, че тъй като бюджетите на общините зависят от централната власт, някои кметове може да "позеленеят" и да минат към "Прогресивна България" на Румен Радев.

С предложените ограничения върху правата на опозицията в парламента, "Прогресивна България" позволява на опозиционните групи да се обединят срещу тях, защото всички са засегнати. Сега е трудно дори "Продължаваме промяната" и "Демократична България" да са заедно, но от ПБ засегнаха всички. За тях няма да е добре те да се обединят с ГЕРБ, както и с "Възраждане" и ДПС, коментира политологът Първан Симеонов. И посочи, че винаги е проблем, когато когато обединяваш опозицията срещу себе си.

Бойко Борисов през 2020 година имаше синя и червена опозиция. Но тогава стана възможно те да са заедно на протестите. И излезе ли ти име, е трудно да го обърнеш. Тази опозиция е силна в социалните мрежи. И комфортът на ПБ с това мнозинство е толкова голям, че е чудно защо им трябва подобен ход, запита Симеонов.

Изглежда като грешка опитът на "Прогресивна България" да ограничат правата на опозицията. Сега ги гледат под лупа. И подозрението е, че ще ги гледат като предния центрист - ГЕРБ. Аз разбирам мотивите, те сигурно могат да ги обяснят. Но още не са обиграни, а опозицията е. Това ще обедини ПП, ДБ и ГЕРБ и няма да е добре за ПБ. В ситуация, в която всички дебнат, е да сбъркаш оптиката и да се успокоиш. Затова си отиде предишното управление, посочи той.

ПБ дава общ фронт на опозицията за критики, защото всички са засегнати. И при Иван Костов, и при Бойко Борисов - при такъв тип мандат с голямо мнозинство, има потенциал за критика за авторитаризъм. Това не играе в полза на ПБ, съгласи се Димитър Ганев.

Вероятно аргументите за по-кратки дуплики и съкращаване на сроковете при разглеждане на законопроекти от комисия в пленарна зала са свързани с по-оперативната работа на НС. Но не мисля, че ще се постигне ефект с ограничаване на възможността за създаване на временна комисия. Освен това като ограничиш времето в НС, ще го увеличиш в социалните мрежи и медиите и ще постигнеш обратен ефект, смята той.

