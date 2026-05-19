Големи промени в парламента. Опозицията скочи

Големи промени в парламента предлага „Прогресивна България“. Изменения в правилника предизвикаха недоволството на „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и „Възраждане“.

В деня на опозицията - всяка първа сряда от месеца, когато парламентарните групи могат да предлагат точки в дневния ред, без да са минавали през комисии, няма да могат да бъдат провеждани изслушвания на министри от кабинета, гласи една от промените в Правилника на НС, внесени от "Прогресивна България".



Най-голямата парламентарна група лансира идеята предложения за създаване на временни комисии да не могат да се правят от парламентарни групи, а да са възможни само с гласовете на една пета от народните представители. Т.е. ще са необходими подписите на 48 депутати. С толкова в една парламентарна група разполага само "Прогресивна България".



Друга тяхна идея е да отпадне ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да не могат да отлагат повече от два пъти отговор на устен въпрос. Предлага се също да отпадне и текстът, който ги задължаваше, ако не са отговорили, в 10-дневен срок да се явят лично в НС и дадат обяснение за неизпълнението на своите задължения.



Намалява се и времето за изказвания - от 5 на 3 минути за обосноваване при обсъждане на законопроект на второ четене, и от 3 на 2 минути - за дуплика. Освен това реплика да може да се прави само към депутат от друга парламентарна група, но не и от същата.



Депутатите ще получават законопроектите и докладите на водещите комисии до 24 часа преди заседанието, вместо, както беше досега - до 72 часа. Премахва се и задължението на институциите, включително държавна и местна власт, да предоставят документи на народните представители.



Според вносителите предложенията целят да усъвършенстват правилата за цялостна работа на НС. В мотивите им е посочено, че "те са съобразени с констатирани проблеми в работата на предходни Народни събрания и са насочени към тяхното подобряване".

ДБ и ПП първи скочиха срещу поправките с постове в социалните мрежи. Тази сряда предстои заседание на временната комисия за обсъждането на документа. Управляващите от ПБ все още не са публикували своите предложения.

Управляващите се опитват да лишат депутатите от право да получават сведения и документи, да има достъп до държавни и местни органи и организации, както и до информация за задължения на държавни ведомства, общини и държавни или общински дружества. “Това е червена линия. Когато махаш правото на народния представител да иска документи и сведения, ти не „оптимизираш“ правилника. Ти криеш информация”, категорични са от ПП.

ПП и ДБ скочиха и срещу съкращаването на сроковете за запознаване със законопроекти. “Минималният срок за разглеждане на законопроект става 24 часа от разпределението, вместо 72 часа от съобщаването на народните представители. Три пъти по-малко време за четене, анализ, експертиза и реакция. Минималният срок от доклада на комисията до зала става 24 часа вместо 72 часа. Значи доклад днес, гласуване утре. Без време за подготовка. Без нормален парламентарен процес. Законопроектите, които уреждат една и съща материя, ще могат да се гледат разделно с обикновено гласуване на комисията, вместо с квалифицирано мнозинство от 2/3. Тоест мнозинството ще може по-лесно да разделя и управлява процеса както му е удобно”, пише депутатът Стою Стоев в позиция на ПП.

“Предишното мнозинство като правеше заседания от засада за 27 секунди поне нарушаваше правилника, който изискваше 72-часови срокове. Това мнозинство иска да си промени правилника, така че такива безобразия да са законни", коментира един от лидерите на ДБ Божидар Божанов.

За да се внесе предложение за временна комисия, ще са нужни 48 депутатски подписа. Това според Божанов означава, че "ще трябва да търсим подписи от ГЕРБ или "Възраждане". Ще бъде премахнато задължението на институциите да предоставят документи на депутатите. Отменя се ограничението, според което членове на кабинета не могат да отлагат повече от два пъти отговора на устен въпрос от парламентарния контрол, а това означава, че "ще могат вечно да отлагат и да се крият от въпроси", смята Божанов.

"От "Прогресивна България" са внесени и вероятно ще бъдат приети чрез силата на мнозинството на тази парламентарна група предложения за сериозни промени в начина, по който работеше досега парламентът според неговия Правилник за организацията и дейността му.

С направените от тях предложения се нарушават принципите на парламентарната демокрация", казва Петър Петров от "Възраждане", цитиран от пресцентъра на партията.

Според депутата се орязва парламентарният контрол с премахване възможността за искания до държавни и местни органи за предоставяне на информация, документи и данни. Предвижда се да отпадне и 14-дневният срок за отговор до народните представители.

"С това грубо се нарушава както публичността и прозрачността на държавното управление, така и конституционно уреденият парламентарен контрол върху изпълнителната власт.

Наред с това от “Прогресивна България” премахват и контрола върху липсата на отговор от членовете на Министерския съвет до депутатите", посочва Петров.

"Със скъсяване три пъти на минималните срокове в правилника се бетонира досегашната порочна практика на ГЕРБ и ДПС да разглеждат на пожар - „от днес за утре“ - в комисии и в пленарна зала законопроекти и проекти на решения, без време за становища и без участие на заинтересованите страни", коментира депутатът.

Намалява от седем на три дни срокът в процедурите по избор на регулаторни и контролни органи, с което се продължава досегашната практика на ГЕРБ и ДПС за "скоростно избиране" на "правилните кандидати", без адекватно време за реакция и отношение от народните представители и от обществеността, пише още в съобщението.

"Законопроектите, уреждащи една и съща материя, но внесени от различни парламентарни групи, вече може и да не бъдат разглеждани заедно с решение на мнозинството на комисията (“Прогресивна България” има мнозинство във всички комисии).

Това ще позволи поставянето „на трупчета“ на законопроектите, внасяни от опозицията", заявяват от "Възраждане".

Предвижда се двойно да се намали времето за изказвания в пленарната зала, като репликите се съкращават от две на една минута, всички процедури - от две на минута, дупликата вече не е три, а две минути, а времето за изказване на второ гласуване се реже от пет на три и само по един текст.

"Тези промени грубо ограничават конституционното право на народните представители да се изказват и участват в законодателната дейност на парламента. С абсурдно предложение ПБ също така вече забраняват реплика на несъгласие, към изказващ се от същата парламентарна група", пише в позицията.

Занапред председателят на парламента ще може да внася „на килограм“ извънредни точки в дневния ред на парламента, без да се провежда предварителен председателски съвет, отпада и задължението на председателя за месечни координационни срещи с председателите на комисии, което показва неуважение към опозицията, посочва Петър Петров.

Промените ще бъдат обсъдени в сряда, 20 май.

Във Временната комисия за изготвяне на нов правилник на НС "Прогресивна България" разполага с мнозинство от 9 депутати срещу 7 от всички останали формации в 52-ия парламент.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com