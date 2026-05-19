Ето защо Гълъб Донев слага във фризера заплатите на властта

Правителството започва бюджетната процедура за 2026 година със серия тежки финансови мерки, ограничения върху заплатите във властта и обещание за увеличение на пенсиите, обяви вчера вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който разкри, че държавата е натрупала дефицит от 1 млрд. и 750 млн. евро още към края на април. Така Донев слага стоп на увеличението през последните години, които доведоха до тези размери на заплатите.

Основното месечно възнаграждение на народните представители вече възлиза на 4 236 евро. Промяната е факт след официалното обявяване в петък на данните от Националния статистически институт (НСИ) за средната работна заплата в обществения сектор, отбелязава Сега.

"По действащите финансови правила на парламента депутатите получават основно месечно възнаграждение, равно на три средномесечни заплати в обществения сектор за последния месец от всяко тримесечие", припомнят от медията.

Според числата на НСИ средното трудово възнаграждение в този сектор за месец март възлиза на 1 412 евро. Този статистически факт автоматично задейства поредното актуализиране на доходите по върховете на държавата. Повишението става факт на фона на заявеното едва вчера намерение да се ревизира механизмът за автоматично увеличение на институционалните възнаграждения.

След новите изчисления председателят на Народното събрание вече разполага с 55% по-висока заплата от основната депутатска, което изстрелва сумата до около 6 566 евро. Точно толкова възлиза и основното месечно възнаграждение на министър-председателя.

Редовите министри в кабинета прибират суми, равни на тези на председателите на парламентарни комисии. Тяхното възнаграждение надвишава депутатската база с 35%, което формира около 5 719 евро месечно. Заплатите на вицепремиерите пък са приравнени към тези на заместник-председателите на парламента, като техният размер достига точните 6 142,20 евро.

Абсолютният връх във финансовата йерархия на държавната администрация остава за държавния глава. По закон президентът получава сума, равняваща се на две пълни депутатски заплати. След последната стъпка нагоре на базата на статистиката, това възнаграждение вече достига 8 472 евро на месец.





