Гренландия: Островът ни не е за продан!

Правителството на Гренландия обяви, че е постигнат напредък в преговорите на високо равнище със САЩ за бъдещето на територията, но беше категорично, че огромният остров никога няма да бъде продаден. Позицията е директен отговор на подновените апетити на американския президент Доналд Тръмп към арктическата територия.

Среща на високо равнище

Специалният пратеник на САЩ за Гренландия Джеф Ландри, който беше назначен от Тръмп с мисия да настоява за американски контрол над региона, пристигна в столицата Нук за ключови разговори. Той проведе официални срещи с премиера на острова Йенс-Фредерик Нилсен и с външния министър Муте Егеде. До момента няма официално изявление от американския пратеник, който при пристигането си заяви пред местни медии единствено, че е там, за да слуша и да се учи.

Червените линии на местната власт

След края на разговорите премиерът Нилсен изрази задоволство, че първоначалните заплахи за анексиране, превземане или купуване на Гренландия и нейния народ не са се реализирали. Външният министър Муте Егеде обаче беше още по-директен относно суверенитета на полуавтономната датска територия. Той подчерта, че по време на срещата гренландската страна ясно е начертала своите червени линии, заявявайки, че островът няма да бъде продаден и ще остане собственост на своя народ завинаги.

Геополитическо напрежение в НАТО

Постоянният натиск от страна на Вашингтон за придобиване или установяване на контрол над Гренландия вече предизвика сериозно дипломатическо напрежение между САЩ и Дания, които са ключови съюзници в НАТО, и събуди безпокойство в цяла Европа. В опит да тушират кризата, по-рано тази година правителствата на Гренландия, Дания и САЩ се споразумяха да стартират серия от дипломатически преговори на високо равнище, чиито окончателни резултати все още се очаква да бъдат представени официално.

