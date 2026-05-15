От Иран до 1000-годишни дървета: Финал на визитата на Тръмп в Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп приключи тридневното си държавно посещение в Китай след серия от срещи, които поставиха във фокуса както напрежението около Иран и Тайван, така и бъдещето на отношенията между двете най-големи сили в света. Финалът на визитата обаче се оказа необичайно личен и символичен - с разходка сред вековни дървета в един от най-затворените комплекси в Пекин.

Разговори за Иран, Украйна и „фантастични сделки“

По време на визитата Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин проведоха поредица от срещи както в тесен, така и в разширен формат. Сред основните теми бяха войната в Украйна, напрежението около Иран и икономическите отношения между Вашингтон и Пекин.

Американският президент обяви, че САЩ и Китай имат „до голяма степен сходни позиции“ по иранския въпрос и че и двете страни настояват за прекратяване на военната ескалация. Тръмп подчерта още, че са били договорени „фантастични търговски сделки“ между двете държави.

От китайското външно министерство определиха посещението като важна стъпка за укрепване на доверието между лидерите на двете световни сили.

Разходка в най-затворения комплекс на Пекин

В последните часове от визитата Си Цзинпин направи рядък жест към американския си гост, като го разведе из комплекса „Чжуннанхай“ - място, което някога е било императорска градина, а днес е политическото сърце на Китай. Там се намират офисите на Комунистическата партия и на китайското правителство.

Комплексът граничи със Забранения град и се намира непосредствено до площад „Тянанмън“. Според китайски източници чуждестранни лидери изключително рядко получават достъп до това място.

По време на разходката включен микрофон улови част от разговора между двамата лидери. Тръмп останал видимо впечатлен от древните дървета в комплекса.

„Толкова дълго ли живеят?“, попитал американският президент, след като Си му обяснил, че някои от дърветата са на възраст между 200 и 400 години, а на други места в Китай има и 1000-годишни дървета.

В един момент китайският лидер дори поканил Тръмп да докосне 280-годишно дърво. „Добре. Харесва ми“, отговорил американският президент.

Рядък жест и покана за Вашингтон

По време на разходката Тръмп попитал Си дали други световни лидери са посещавали „Чжуннанхай“. Китайският лидер отговорил, че това се случва „много рядко“, като дал за пример руския президент Владимир Путин.

В края на визитата американският президент благодари за поканата и определи посещението си като „много успешно и незабравимо“. Тръмп заяви още, че е готов да продължи „искрените и задълбочени контакти“ със Си Цзинпин и че очаква с нетърпение да го посрещне във Вашингтон.

Отпътуването на американския лидер от Пекин премина с официална церемония с червен килим, почетен караул и присъствието на висши китайски представители. Малко преди качването на борда на „Еър Форс Уан“ Тръмп разговаря и с китайския външен министър Ван И.

