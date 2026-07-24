Древно светилище с олтари удиви археолозите в Турция

Близо 5000 години след последните извършени там обреди археолози разкриха древно светилище край източния турски град Елязъг. В храмовото пространство при крепостта и селищната могила Тадъм са открити два олтара и три ритуални огнища. Учените смятат, че находките могат да покажат как са се зараждали и променяли вярванията на хората в тази част на Анадола през Бронзовата епоха.

Храм от времето преди пирамидите

Новото светилище е датирано приблизително към 3000 г. пр.н.е. То се намира в село Тадъм, в района на Елязъг, недалеч от горното течение на река Ефрат.

Археолозите предполагат, че откритите олтари и огнища са били използвани при религиозни церемонии. С последната находка разкритите в крепостта и могилата храмови пространства стават две, а ритуалните огнища вече са общо шест.

Разкопките са част от турския проект „Наследство за бъдещето“ и са достигнали своя трети сезон. На терена работят седем работници и четирима специалисти под ръководството на музея в Елязъг и областната дирекция за култура и туризъм.

Как са вярвали хората преди 5000 години

Ръководителят на разкопките Емре Чайър обясни, че култовото пространство, олтарите и огнищата дават изключително ценна информация за религиозните представи на древните общности. „Това място ни показва как се е оформяла вярата в района на Елязъг преди около 5000 години“, посочи археологът.

По думите му огнищата и местата за принасяне на дарове имат важно значение за археологията, защото помагат да бъде възстановена картина на обредите, които хората са извършвали хилядолетия преди появата на съвременните религии.

Историята слиза пласт по пласт

Областният управител на Елязъг Нуман Хатипоглу заяви, че в горните слоеве на могилата са открити останки от османския период. Колкото по-надълбоко слизат археолозите, толкова по-стари цивилизации се появяват пред тях.

Мястото пази следи от селджукската и османската епоха, Източната Римска империя, Желязната, Бронзовата и Каменно-медната епоха, както и от неолита.

В момента екипът работи в пластовете от Бронзовата епоха. Предишни проучвания в Тадъм разкриха и още по-стари ритуални огнища, датирани отпреди около 6000 години. Върху част от тях има стилизирани изображения на хора и бикове, които дават сведения за древните представи за семейството и свещените сили.

Четири големи разкопки край Елязъг

Археологически проучвания се извършват на още три места в областта. Освен при Тадъм учените работят в крепостите Харпут и Палу, както и в района на Салкая.

Според Нуман Хатипоглу целта е културното наследство на областта да бъде проучено, защитено и предадено на следващите поколения.

Новото светилище показва, че преди пет хилядолетия Тадъм не е бил просто селище. Мястото вероятно е имало важно духовно значение за хората, които са живели край горното течение на Ефрат и са оставили своите молитви, дарове и обреди дълбоко под земята.