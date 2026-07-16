Турция реши голям проблем! Нови правила за автомобилите

Министерството на вътрешните работи и Министерството на търговията на Турция предприеха съвместни действия за решаване на проблемите, с които се сблъскват турските граждани, живеещи в чужбина, при използването на автомобили с чуждестранна регистрация в страната.

Досега правилата позволяваха автомобилът да бъде управляван единствено от лицето, на чието име е регистриран. След промените обаче, при изпълнение на определени условия, превозното средство ще може да бъде използвано и от други лица.

Очаква се с въвеждането на новите разпоредби до голяма степен да бъдат решени проблемите на собствениците на автомобили с чуждестранни регистрационни номера, свързани с налагането на административни глоби и временното задържане на превозните средства по време на престоя им в Турция.

Ново облекчение за възходящи и низходящи роднини

Съгласно новата регулация, изготвена съвместно от двете министерства, автомобилите с чуждестранна регистрация, регистрирани на името на турски граждани, живеещи в чужбина, ще могат да бъдат управлявани и от техните съпрузи, майки, бащи, баби и дядовци (възходящи роднини), както и от децата и внуците им (низходящи роднини), които също имат местоживеене извън Турция. Условието е собственикът на автомобила да се намира на територията на Турция, дори и да не пътува в превозното средство.

Разширяват се и възможностите за използване на автомобила

С направените промени автомобилите с чуждестранна регистрация ще могат да бъдат управлявани и от други лица с местоживеене извън Турция, при условие че собственикът се намира в автомобила.

Освен това, при извънредни ситуации, превозното средство ще може да бъде управлявано и от лица с постоянно местоживеене в Турция, стига собственикът на автомобила също да се намира в него.