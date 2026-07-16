Съперници на финала, но: Меси е къпал бебето Ламин Ямал преди 19 години

Една история, която само животът може да измисли, а Холивуд да остане със зяпнала уста, обикаля новинарските потоци тези дни.

Преди близо две десетилетия младият Лионел Меси, държи в ръцете си непознато бебе. Днес това дете е Ламин Ямал – голямата надежда на испанския футбол и човекът, който се изправя срещу аржентинската легенда във финала на Световното първенство в неделя.

Всичко започва в края на 2007 година. Тогава 20-годишният Лионел Меси вече е смятан за една от изгряващите звезди на "Барселона", но все още не е световният феномен, който ще промени историята на футбола.

Испанският спортен всекидневник Sport и UNICEF организират благотворителен календар, в който футболисти на "Барселона" позират с деца от семейства, избрани чрез томбола. Сред късметлиите са и Моунир Насрауи и Шейла Ебана – родителите на едва петмесечния Ламин Ямал.

Никой от тях дори не подозира, че участва в една от най-емблематичните фотосесии във футболната история.

Един срамежлив Меси и едно усмихнато бебе

Фотографът Жоан Монфорт решава снимките да бъдат различни. Докато предната вечер къпе собствената си дъщеря, му хрумва идеята малкият Ламин да бъде поставен в синьо пластмасово корито с гумено пате.

Планът обаче среща неочаквана трудност. Меси никога дотогава не е държал бебе.

По-късно Монфорт разказва, че аржентинецът бил изключително притеснен, не знаел как да го хване и постоянно се оглеждал за помощ. Въпреки това останал търпелив, усмихнат и внимателен, докато малкият Ламин се чувствал напълно спокойно във водата.

Когато фотографът пуска гуменото пате в коритото, напрежението изчезва. И двамата се усмихват. Камерата запечатва кадър, който години по-късно ще обиколи света.

Снимката, за която всички забравят

След фотосесията животът продължава.

Меси се превръща в най-великия футболист на своето поколение. Печели осем "Златни топки", четири трофея от Шампионската лига, световната титла с Аржентина и безброй рекорди.

Малкият Ламин расте в каталунския град Матаро. Постъпва в школата "Ла Масия", където започва да впечатлява треньорите със своя талант. Постепенно дебютира за Барселона и националния отбор на Испания, превръщайки се в едно от най-ярките млади имена в световния футбол.

През всичките тези години снимките стоят забравени в архивите.

"Началото на две легенди"

Едва през 2024 година бащата на Ламин Ямал публикува една от фотографиите в социалните мрежи с краткия, но силен надпис: "Началото на две легенди."

Кадърът моментално става популярен. Милиони фенове по света не могат да повярват, че бебето, което Меси държи на ръце, е същият футболист, когото вече сравняват с аржентинската легенда.

Самият Ямал по-късно признава, че семейството дълго не е искало да показва снимките, защото не е желаело той постоянно да бъде сравняван с човека, когото мнозина определят като най-великия футболист в историята.

Символът на смяната на поколенията

Днес историята придобива още по-голяма стойност.

Лионел Меси и Ламин Ямал се срещат на най-голямата възможна сцена – финала на Световното първенство. От едната страна стои човекът, който промени футбола за цяло поколение.

От другата – момчето, което някога държеше гумено пате в пластмасова вана и което днес мнозина виждат като следващата световна суперзвезда.

Испанските медии определят снимката като "най-красивия символ на футболното наследство", а фотографът Жоан Монфорт признава, че ако някой му беше разказал подобен сценарий преди 19 години, никога нямаше да му повярва.