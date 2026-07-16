Русия удари Киев с балистични ракети, дронове атакуваха Харков

Русия подложи Киев на масирана атака с балистични ракети в ранните часове днес, докато ударни дронове поразиха Харков, а взрив отекна и в Одеса. В украинската столица бяха ударени складови и други нежилищни обекти, като в два района избухнаха пожари. В Харков попадения са регистрирани в най-малко три квартала. Към последните съобщения няма информация за жертви или ранени.

Новият обстрел идва на фона на засилена руска въздушна кампания срещу украинските градове. Само дни по-рано Украйна и още девет европейски държави обявиха обща инициатива за разработване на по-достъпна система за защита от балистични ракети, докато Киев продължава да предупреждава за недостиг на прехващачи.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че складова база е била поразена в Святошинския район в западната част на града. В Дарницкия район, на отсрещния бряг на река Днепър, отломки и отделен удар са засегнали нежилищни обекти. Възникналите пожари са били локализирани или потушени от аварийните екипи. Украинските военновъздушни сили са предупредили за четири балистични ракети, насочени към столицата.

Харков е бил атакуван с дронове „Шахед“, като попадения са отчетени в Киевския, Шевченковския и Немишлянския район. Кметът Игор Терехов потвърди ударите, а областните власти заявиха, че изясняват щетите.

В Одеса е била задействана въздушна тревога, последвана от експлозия. Към момента местните власти не са съобщили подробности за целта на удара и възможните поражения.

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