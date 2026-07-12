Бензинът подпали Русия. Украинските удари вдигнаха цените рязко

Цените на бензина в Русия се покачват стремително, а недостигът на гориво вече засяга почти цялата страна на фона на засилените украински удари срещу рафинерии и петролна инфраструктура. През юни бензинът АИ-92 е поскъпнал със 7,3%, АИ-95 - със 6,7%, АИ-98 - с 3,1%, а дизелът - със 7,1%, съобщи „Интерфакс“, позовавайки се на руската статистика.

Институтът за изследване на войната посочва атаките като основен фактор за ценовия скок и предупреждава, че кризата ще се задълбочи, ако Киев запази темпото. Производството на бензин вече покрива едва около 65% от обичайното лятно потребление, показват изчисления на Ройтерс.

Цените излетяха само за месец

Общото поскъпване на бензина през юни достига 6,88% спрямо май и близо 20% на годишна база. Най-силен е ударът върху масово използваните горива АИ-92 и АИ-95, а дизелът също поскъпва осезаемо в разгара на летния сезон.

Повишеното търсене заради пътуванията съвпада със спирането или ограничаването на производството в няколко големи рафинерии. Сред засегнатите са НОРСИ и заводът в Омск - двата най-големи производителя на бензин в Русия, както и рафинерията в Саратов.

Производството се срина до 65%

Руските заводи произвеждат с между 40 000 и 45 000 тона бензин дневно по-малко от необходимото за сезона. Дневното потребление през лятото достига между 115 000 и 120 000 тона, а дефицитът вече е около 35%. През юни недостигът е бил приблизително 25%, което показва колко бързо се влошава ситуацията.

По оценката, цитирана от ISW, проблеми със снабдяването изпитват най-малко 78 от 83-те руски региона, както и окупираните украински територии. Ограниченията варират от лимити за количеството гориво до дни, в които отделни бензиностанции изобщо не продават бензин.

Опашките вече гневят шофьорите

В много райони на Русия шофьорите чакат с часове, а колонките редовно остават без гориво. През юни повечето региони въведоха някакъв вид ограничения върху продажбата на бензин или дизел, като властите призоваха населението да не се презапасява.

„Хората стават много гневни. Има дълги опашки, зареждането е трудно, а жегата допълнително влошава положението“, разказа шофьор, чакащ на бензиностанция в Москва.

Недостигът вече се превръща и в обществен проблем. В някои курортни райони казаци са изпратени да поддържат реда около бензиностанциите и да предотвратяват хаос между чакащите автомобили.

Москва внася бензин от Индия

Руското правителство забрани износа на бензин, дизел и авиационно гориво и започна да търси доставки от чужбина. Вносът от Беларус е достигнал месечен рекорд през юни, а Русия започна да получава бензин по море и от Индия.

Обсъжда се и временно разрешаване на производството и вноса на горива по по-ниския екологичен стандарт Евро-2, забранен в страната от 2013 г. Тази стъпка показва мащаба на кризата в държава, която е сред най-големите производители и износители на петрол в света.

Украйна удря заводи и танкери

Киев вече не се ограничава с атаки срещу рафинерии. Украинските сили засилиха и ударите със среден обсег срещу складове, железопътни доставки и маршрути за гориво в окупираните територии.

През последните дни безпилотници атакуваха и танкери в Азовско море, използвани за снабдяване на окупирания Крим. Някои морски маршрути бяха затворени, което допълнително усложни прехвърлянето на бензин и дизел към полуострова и руските военни части.

Украйна обяви и създаването на специално командване за далечни удари, което трябва да обедини и разшири операциите срещу цели дълбоко в Русия. Кампанията е насочена едновременно към приходите от енергийния сектор, снабдяването на армията и всекидневния живот на руското население.

Войната се прехвърли и към камерите

В същия доклад ISW съобщава и за предполагаема руска хакерска операция срещу цивилни камери в страни от НАТО и в Украйна. Целта е била да се наблюдават маршрути, по които се транспортират западни оръжия и военна помощ за Киев.

Русия все по-активно използва кибершпионажа за събиране на тактическа информация, която може бързо да бъде предавана на военните части. Така битката за горивото и логистиката се води едновременно срещу рафинерии, танкери, транспортни маршрути и дигитални системи за наблюдение.

Украинските удари вече постигат ефект, който излиза далеч извън територията на отделните рафинерии. Спирането на заводи свива производството, ограниченията разпалват недоволство, а Москва е принудена да внася бензин въпреки огромния си петролен сектор. Ако въздушната отбрана не намери отговор на далекобойните дронове, горивната криза може да се превърне в траен натиск върху руската икономика и военна логистика.

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