Тръмп направи голям жест към Киев, но ефектът може да закъснее опасно

Предложението на президента Доналд Тръмп Украйна да получи лиценз за производство на ракети за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ звучи като голяма политическа победа за Киев, но няма да реши най-острия проблем в близките месеци. Американски експерти по сигурността предупреждават, че изграждането на такова производство може да отнеме години, защото изисква нови мощности, строги стандарти за сигурност и достъп до американски компоненти.

Темата излезе след срещата на Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски по време на срещата на върха на НАТО в Анкара. За Украйна това е важен сигнал, но не и бърз отговор на критичния недостиг на американски ракети-прехващачи, необходими срещу руските ракетни атаки.

Голям жест, но не и бърза защита

Киев от месеци настоява за повече ракети за системите „Пейтриът“, защото те са сред ключовите средства за прихващане на руски балистични ракети. Затова предложението за лиценз е прието като дипломатически успех - то признава нуждата Украйна да има по-дългосрочен достъп до такава защита.

Проблемът е в сроковете. Според анализатори производството на толкова сложни ракети не може да започне с политическо решение и няколко подписа. Необходими са технологии, защитени производствени линии, обучен персонал, контрол на качеството и постоянни доставки на компоненти от САЩ.

„Това не е като да включиш лампата“, коментира експертът Брадли Боуман, цитиран от Ей Би Си Нюз. Той подчертава, че дори при осигурено финансиране разширяването на капацитета ще отнеме значително време.

Недостигът остава тук и сега

Най-голямата тревога за Украйна е, че лицензът може да изглежда като решение на хартия, но фронтът и градовете имат нужда от ракети сега. Руските атаки продължават, а запасите от прехващачи се изчерпват бързо.

Ей Би Си Нюз посочва, че разходът на ракети PAC-3 в Украйна и Близкия изток е надминал настоящите производствени възможности и е довел до критичен глобален недостиг. Това означава, че Киев не се конкурира само с времето, а и с други кризи, които поглъщат същия тип въоръжение.

Производството в Украйна би било стратегическа стъпка, но не може да замени незабавните доставки. Ако лицензът стане аргумент Вашингтон да намали или забави изпращането на вече произведени ракети, краткосрочният ефект може да се окаже дори болезнен за украинската отбрана.

Тръмп вече намекна за проблема

Самият Тръмп даде сигнал, че американските запаси не са безкрайни. Той заяви, че САЩ „нямат толкова много“ налични „Пейтриът“ и също се нуждаят от тях.

Точно това поражда опасенията на част от експертите. Ако Вашингтон започне да представя лиценза като заместител на директните доставки, Украйна може да получи обещание за бъдещ капацитет, но да остане с недостиг в най-тежкия момент.

Ей Би Си Нюз припомня, че Lockheed Martin е произвел около 620 ракети миналата година. Този брой обаче се изчерпва бързо заради войната в Украйна и конфликтите в Близкия изток, където също се използват американски прехващачи.

Политическа победа със скрита цена

За Зеленски срещата с Тръмп в Анкара все пак носи важен резултат. Украйна получава знак, че Вашингтон е готов да мисли не само за доставки, а и за по-дългосрочно укрепване на украинската военна индустрия.

Ройтерс съобщи, че Зеленски е говорил за политическо съгласие със САЩ по лицензите за бъдещо производство на PAC-3 прехващачи, като същевременно Киев очаква важни доставки в следващите дни. Именно тази двойна линия е ключова - Украйна има нужда и от бъдещо производство, и от незабавни ракети.

Един лиценз може да промени баланса в дългосрочен план, но войната не чака заводите да бъдат построени. За Киев истинският успех ще бъде не само да получи право да произвежда „Пейтриът“, а да не загуби потока от готови прехващачи, докато това право се превърне в реални ракети.

Въпросът вече не е само какво е обещано, а кога ще стигне до украинското небе. Политическият жест на Тръмп дава на Киев аргумент и перспектива, но не сваля нито една руска ракета днес. Ако САЩ не съчетаят лиценза с продължаващи доставки, голямата победа може да се окаже твърде бавна за война, която се решава всяка нощ.

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