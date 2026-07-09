Самият той се произнесе! Колина е категоричен за спорните решения срещу Египет

Шефът на съдийската комисия на ФИФА Пиерлуиджи Колина, култовият съдия, любимец на феновете от години, отговори на острите обвинения от лагера на Египет след драматичното поражение с 2:3 от Аржентина на Световното първенство.

В интервю за официалния сайт на ФИФА легендарният италиански арбитър категорично защити решенията на съдията Франсоа Льотексие в двете най-спорни ситуации от срещата.

Според Колина правилно е бил отменен голът на Египет за 2:0, тъй като в началото на атаката е имало нарушение срещу Лисандро Мартинес.

Той подкрепи и решението да не бъде отсъдена дузпа за контакт между Хулиан Алварес и Мохамед Салах, като обясни, че аржентинецът първо е играл с топката, а след това е последвал „нормален футболен контакт“.

Колина обаче не коментира третата спорна ситуация – претенциите на Египет за дузпа след задържане на Хамди Фатхи от Алексис Мак Алистър при резултат 2:2.

След мача селекционерът на Египет Хосам Хасан обвини ФИФА в манипулация и заяви, че някой е искал Лионел Меси да продължи напред в турнира.

„Никой не може да твърди, че съдийският отдел на ФИФА може да бъде повлиян от когото и да било, дори от президента на ФИФА“, заяви Колина.

Той допълни, че президентът на ФИФА Джани Инфантино винаги е уважавал независимостта на съдийския отдел.

„Конструктивният дебат за съдийските решения е нормална част от футбола, но неоснователните обвинения нямат място в спорта, защото могат да доведат до заплахи срещу съдиите и техните семейства“, подчерта Колина.

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