Сълзи на облекчение! Меси написа нова легендарна глава на световно

В края на мача стадионът в Атланта стана сцена на една от най-емоционалните картини на Световното първенство. Лионел Меси стоеше в центъра на терена, облян в сълзи, прегърнат от съотборниците си, след като добави още една незабравима страница към своята футболна легенда, пише BBC.

Само двайсетина минути по-рано всичко изглеждаше загубено. Аржентина губеше с 0:2 от Египет, а огромните екрани на стадиона показаха погледа на Меси към небето. Сякаш говореше с Бога и получи знак да не се предава, че има друг план за финала на играта.

Обрат, който ще остане в историята

Аржентина отказа да се предаде. За едва 14 минути световният шампион вкара три гола и осъществи един от най-великите обрати в историята на Мондиалите.

Египет водеше с попадения на Ясер Ибрахим и Мустафа Зико, а вратарят Мустафа Шобейр правеше мач на живота си. Той дори спаси дузпа на Меси през първото полувреме.

Това беше осмата пропусната дузпа на аржентинската звезда на световни първенства и вторият му пропуск от бялата точка на този Мондиал – нещо, което никой футболист досега не беше допускал в рамките на едно световно първенство (без да се броят дузпите след продължения).

Магията на Меси не изчезва

На 39 години Меси вече не препуска по терена както преди. Той върви, наблюдава, пести сили. Но когато настъпи моментът, в който всичко се решава, геният му отново изплува.

В 79-ата минута капитанът центрира прецизно за Кристиан Ромеро, който с глава върна надеждата, като намали разликата в резултата. Само четири минути по-късно самият Меси изравни с великолепен удар с левия крак, който се отби в напречната греда и влезе във вратата.

А в добавеното време Енцо Фернандес донесе победата с глава за крайното 3:2.

От отчаянието не остана и следа. След последния съдийски сигнал Меси беше издигнат високо във въздуха от съотборниците си, докато аржентинските фенове дълго не напуснаха трибуните, пеейки любимите си песни.

Исторически рекорди

С попадението си Меси стана първият футболист в историята на световните първенства, който се разписва в шест поредни елиминационни мача.

Той вече има осем гола на този Мондиал – най-доброто постижение в първите пет срещи на световно първенство след десетте попадения на Герд Мюлер през 1970 г.

В последните си девет двубоя на световни първенства Меси е участвал пряко в 16 гола – с 13 попадения и три асистенции.

Отдавна е ясно, че той е силно вярващ християнин. Вярва, че талантът му е Божи дар. Лионел Меси рядко говори за религията си, но никога не е крил, че е вярващ католик. След световната титла през 2022 г. той благодари на Бог за всичко, което е получил, а по-късно призна, че смята футболната си дарба за „дар от Бог“ и вярва, че „Бог го е избрал“

Какво означава това за Англия

Обратът промени и сметките на Англия.

При успех на Египет англичаните можеха да мечтаят за сравнително по-лек път към първи финал на световно първенство от 1966 г. насам.

Вместо това, ако преодолеят Норвегия, на хоризонта отново се задава Аржентина – а с нея и Меси.

И макар вече да е на 39 години, той продължава да хвърля огромна сянка върху всеки съперник.

Този мач беше поредното доказателство защо съотборниците му са готови да свършат цялата тежка работа вместо него – защото знаят, че когато топката стигне до Меси, той може да реши всеки двубой.

Аржентина показа, че остава един от големите фаворити за титлата – отбор, съчетаващ талант, характер и непримиримост. А когато в състава ти е Лионел Меси, надеждата никога не умира.

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