Съветска жигула се продава за луди пари! Какво е специалното в нея?

В eBay се появи автомобил, който на пръв поглед изглежда като стара Лада, но всъщност е една от най-редките съветски рали машини. Става дума за Lada 2105 VFTS от епохата на Група B - автомобил с австрийска състезателна история, професионална реставрация и цена от 63 000 евро. За някои това е абсурдно скъпа „петица“. За колекционерите обаче тя е парче от онзи див рали свят, в който дори скромната Лада е можела да се превърне в оръжие за макадам.

Лада с цена на нов автомобил

Обявата веднага привлече вниманието, защото цената поставя съветския седан в съвсем различна категория. В eBay автомобилът е обявен като оригинална Lada 2105 VFTS Gruppe B, а в описанието се посочва, че колата е дошла нова в Австрия през 1981 г. и през 1985 г. е била преустроена по спецификациите VFTS от тогавашния вносител ÖAF и неговия рали екип под ръководството на Руди Щол.

Това не е обикновена ретро Лада с широки калници и спортна окраска. Автомобилът е бил сертифициран и регистриран за участие в ралита и движение по пътищата, след което е използван в Австрийския рали шампионат до 1989 г. Зад волана са се сменяли Руди Щробл, Райнер Валенцко и Енгелберт Хелм.

След края на активния си живот машината изчезва от сцената и остава в гараж в Австрия. Настоящият собственик я купува през 2018 г., а след това я реставрира с помощта на специалисти от рали средите. До края на 2019 г. автомобилът е възстановен, а през 2020 г. получава нов исторически технически паспорт на FIA и покрива хомологацията B222.

Защо VFTS не е обикновена „петица“

Магията на този автомобил е в трите букви VFTS. Те идват от Vilniusskaja Fabrika Transportnych Sredstv - Вилнюската фабрика за транспортни средства. Именно там Лада 2105 е превръщана в състезателна машина по правилата на Група B - легендарната и опасна епоха на ралито, в която производителите получават огромна свобода за технически промени.

VFTS започва като работилница към автомобилноремонтен завод във Вилнюс, а след това се развива като структура, специализирана в подготовката на рали и състезателни версии на Лада. Най-известният й продукт става именно Lada 2105 VFTS - лек, шумен, разширен и много по-агресивен вариант на иначе масовия съветски седан.

Основната цел при създаването на VFTS е намаляването на теглото и подобряването на управлението. Вместо обикновени стъкла се използват плексиглас или поликарбонат, каросерията е усилена, калниците са раздути, а аеродинамичните елементи дават на колата характерния боен вид. Това е Лада, но не и онази Лада, която човек помни от паркинга пред блока.

Малък мотор, голям шум

Техническият пакет също няма много общо с цивилната 2105. В конкретния автомобил двигателят е с карбуратори Weber DCOE 45, специални всмукателни компоненти, нови вътрешни части и стабилна мощност от 142 конски сили на диностенд. Това не звучи много по днешните стандарти, но при маса около 920 кг и задно предаване такава машина може да бъде изключително жива.

Обявата посочва още късо предавателно число, блокаж на диференциала, възможност за 5- или 6-степенна състезателна скоростна кутия, ревизирани спирачки и окачване, състезателни седалки, ролкейдж, пожарогасителна система, пластмасови прозорци, алуминиеви капаци и пълен VFTS body kit. Това вече е не просто реставрация, а връщане към историческата състезателна форма на колата.

Вътре също няма носталгия по удобството. Купето е подчинено на ралито - две състезателни седалки, предпазна клетка, допълнителни уреди, ключове, аварийни системи и интерком. Именно тази суровост прави автомобила толкова ценен за хората, които не търсят комфорт, а автентичност.

Съветски произход, западна кариера

Историята на конкретната машина е особено любопитна, защото събира две различни автомобилни вселени. От една страна е съветската база - Lada 2105, наследник на линия, започнала с ВАЗ-2101 и връзката между СССР и Fiat. От друга страна е австрийската рали кариера, където автомобилът е подготвен и използван далеч от първоначалната си роля на масов социалистически седан.

АвтоВАЗ е създаден през 1966 г. като част от сътрудничество между съветското правителство и Fiat, а производството на първите Жигули започва през 1970 г. в Толиати. Лада бързо се превръща в символ на достъпната моторизация в Източния блок, но паралелно с това нейни версии намират място и в спорта.

ВFTS е най-яркото доказателство, че от тази проста основа може да се извади нещо далеч по-емоционално. Машините от Вилнюс се състезават в различни страни, стават популярни в Източна Европа, а по-късно много реплики продължават живота на модела в исторически ралита и клубни шампионати. Оригиналните екземпляри обаче са малко и точно това вдига цената им.

Защо някой би платил толкова

На хартия 63 000 евро за Лада звучат почти провокативно. За такава сума могат да се купят нови автомобили от съвсем друга категория. Но колекционерският пазар не оценява само емблемата на капака. Той оценява история, рядкост, автентичност, документи, реставрация и възможност автомобилът да участва в исторически събития.

Този екземпляр има именно такава комбинация - реална състезателна биография, подготовка от австрийския вносител, връзка с Руди Щол, пълна реставрация и FIA документи. Затова той не се продава като стара съветска кола, а като рали артефакт от времето, когато моторният спорт допускаше странни, шумни и смели решения.

Тук е и чарът на историята. Обикновената Лада е позната като евтин, груб и издръжлив автомобил. Lada 2105 VFTS обаче обръща тази представа. Тя показва как една проста конструкция може да стане лека, нервна и истински състезателна, ако попадне в ръцете на хора, които знаят какво правят.

Ретро легенда с нов живот

Днес старите Лади имат втори живот - като ретро автомобили, хоби машини и основа за клубни състезания. За повечето хора те са спомен, носталгия или евтин проект. За малка група ентусиасти обаче оригиналните VFTS версии вече са съвсем друго - редки машини с история, които трудно се намират и още по-трудно се възстановяват правилно.

Затова появата на такава кола в eBay не е просто обява. Тя е среща между социалистическото автомобилно минало и днешния капиталистически пазар на колекционерски страсти. Някога тази Лада е била създадена, за да лети по австрийските рали отсечки. Днес стои като блестяща реставрирана скулптура, за която някой трябва да плати цената на нов автомобил.

И ако за един купувач това е безумие, за друг може да е шанс. Защото такива коли не се купуват само с калкулатор. Купуват се с памет, шум, бензин, прах и онова странно чувство, че понякога най-интересната легенда не носи емблема на Porsche, Lancia или Ford. Понякога носи името Лада.

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