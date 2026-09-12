Съветска жигула се продава за луди пари! Какво е специалното в нея?
След края на активния си живот машината изчезва от сцената и остава в гараж в Австрия
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След края на активния си живот машината изчезва от сцената и остава в гараж в Австрия
Колата минала по червен килим, заснели случката с дрон
Специален гост на "Писта София 2025" е младият шампион във формула 3 Никола Цолов
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Oĸaзвa ce, чe 51% oт ĸyпyвaчитe нa тaзи мapĸa ĸoли ca жeни
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Шофьорите по московските булеварди се обръщат след ефектно изглеждащото превозно средство
Boлжcĸият aвтoмoбилeн пpoизвoдитeл oбяви cтapтa нa пpoдaжбитe нa ceдaнa Lаdа Vеѕtа Ѕроrt
Бяла Лада с русенска регистрация, движеща се в центъра на Лондон с един работещ фар, стана хит в социалните мрежи. Снимката на модел 2107, която бързо...
Руският президент Владимир Путин подкара най-новата Lada Vestar и направи тест драйв на машината, като показа отлична техническа грамотност. Путин сп...
На тазгодишното Moscow Off-Road Show 2015 руската АвтоВАЗ представи серийния модел на новия си офроуд автомобил - Lada XRay. Очаква се компактният кр...
1970 г. от конвейера слиза първата „Жигули". От монтажния конвейер на Волжския автомобилен завод (ВАЗ) италианският шеф-инструктор Бенито Гуидо Савоин...