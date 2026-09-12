Всичко за Лада

Следете всички новини, анализи и коментари за Лада. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Общество Бизнес
Lada за офроуд срещу 7700 евро

Lada за офроуд срещу 7700 евро

На тазгодишното Moscow Off-Road Show 2015 руската АвтоВАЗ представи серийния модел на новия си офроуд автомобил - Lada XRay. Очаква се компактният кр...

01 септември | 19:35
0 коментара
21410
"Жигули" стана на 45 години

"Жигули" стана на 45 години

1970 г. от конвейера слиза първата „Жигули". От монтажния конвейер на Волжския автомобилен завод (ВАЗ) италианският шеф-инструктор Бенито Гуидо Савоин...

19 април | 11:16
0 коментара
30791