"Лада" скри шапката на хората. Изненадата

"Лада" скри шапката на хората на едно от най-големите автомобилни състезания в столицата тази година.

Мероприятието се проведе в Младост 4, като част от участъка, по който преминава състезанието е бул. Александър Малинов до Бизнес парк и ул. Донка Ушинова до околовръстното на София. Там улиците са затворени за преминаващи граждани.

Първото състезание се състои от 12 обиколки, в него участват 10 коли марка „Лада“. Колите, които участват в състезанието може да вдигат до над 200 км/ч, но тази скорост се развива само на моменти, тъй като трасето има много завои.

Пистата отвори в 8 ч. сутринта за тренировки, които продължиха до 12:30 часа, а стартът на състезанието започна малко след 13:30 часа. Обявяването на резултатите и награждаването на победителите ще се състои след състезанието от 16:30 часа.

Специален гост на "Писта София 2025" е младият шампион във формула 3 Никола Цолов.

