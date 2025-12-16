Министър Тахов с голяма новина! Въвеждат нов механизъм

Климатичните промени остават основно предизвикателство и през следващата година, заяви министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов преди дискусията „Да! На българската храна“, организирана от медия „Стандарт“.

По думите му климатичните изменения налагат сериозни инвестиции, най-вече в напоителните системи и във възстановяването на инфраструктурата в сектора.

„В този контекст вчера на заседание на Министерския съвет взехме решение за продължаване действието на План 25, в който сме заложили инвестиционни средства за напояване“, посочи министър Тахов.

Той акцентира и върху епизоотичната обстановка в страната, която през тази година е била особено напрегната. „Имахме сериозни проблеми, свързани със заболявания по дребните преживни животни и по растенията в сектора. Държавата трябва да бъде много по-адекватна през следващата година – както по отношение на изплащането на компенсаторните плащания, така и от гледна точка на превенцията“, подчерта министърът.

Като положителна стъпка д-р Георги Тахов открои въвеждането на механизма на взаимоспомагателния фонд. „За първи път ще въведем този механизъм. През последните 30 години за него само се говореше, но никой не го реализира. Нашата рамка вече е готова“, допълни той.

