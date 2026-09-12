Въвеждат нов механизъм за минималната заплата. Четири критерия
На всеки три години ще се извършва оценка на адекватността на минималната работна заплата
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На всеки три години ще се извършва оценка на адекватността на минималната работна заплата
До края на септември ще бъде определено минималното възнаграждение за 2027 г.
Разговорите между представителите на държавата и социалните партньори продължават
Нашата рамка вече е готова, каза още той
Говори Атанас Зафиров
Пускат гореща телефонна линия
Документът урежда как ще кадруват управляващите
През 2023 г. линията на бедност е 504 лева
Новият механизъм ще зависи от линията на бедността от 504 лева
Страната ни се присъединява към още един механизъм по пътя към еврозоната
Изпълнението е по независимост на съдебната система, правна рамка и организирана престъпност
Новият механизъм за наблюдение на страните от ЕС може и да не бъде създаден Любомир Кючуков,директор на Института за икономика и международни отношен...
Задействат извънреден механизъм за помощ, ако реформите в страната не дадат резултат Еврогрупата е съгласувала създаването на извънреден механизъм за...
Общият Механизъм за върховенство на закона в целия ЕС да замени Механизма за сътрудничество и проверка от ЕК спрямо България и Румъния. За това призов...
Българските евродепутати от ГЕРБ/ЕНП, БСП//ПЕС и ДПС/АЛДЕ се обединяват в искане за дълбока реформа на Механизма за проверка и сътрудничество, чието п...
Голямата разлика с Румъния е, че там има осъдителни присъди за елита Тихомир Безлов, Център за изследване на демокрацията - Г-н Безлов, доколко е ум...
Европейската комисия не е взела и не очаква да се вземе скоро решение за отделяне на Румъния от България по отношение на Механизма за сътрудничество и...
Все още не разполагаме с механизъм, който да спре миграционните движения, което ще затрудни справедливото разпределение на бежанците между държавите-ч...
Европейската комисия има намерение да прекрати инструмента "механизъм за проверка", чрез който Брюксел наблюдава прогреса на България и Румъния в сфер...
София. Не е възможно да бъде наложен какъвто и да било контрол и чадър върху разследванията, включително и тези на организираната престъпност. В това...