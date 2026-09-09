Въвеждат нов механизъм за минималната заплата. Четири критерия

Министерският съвет одобри промени в Кодекса на труда, които регламентират нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на брифинг в Министерския съвет.

По думите ѝ промените регламентират критериите и конкретните измерители при определянето на минималната работна заплата, както и референтните стойности за оценка на нейната адекватност. Механизмът е разработен съвместно със социалните партньори през август.

Всяка година правителството ще има ангажимент до 15 август да предложи съответния размер на минималната работна заплата след консултации и реални преговори между социалните партньори. На всеки три години ще се прави оценка на адекватността на минималната работна заплата.

Ще се стремим размерът на минималната работна заплата да достигне едновременно 60% от медианната работна заплата и нивото на издръжката на живота, каза Ефремова. Данните за издръжката на живота ще се предоставят от Националния статистически институт, който ще има ангажимент в срок до девет месеца от приемането на законопроекта от Народното събрание да разработи методология за изчисляването ѝ.

Новият механизъм предвижда четири критерия, които в своята съвкупност ще формират композитен индикатор и ще определят горната граница на преговорите между социалните партньори. Това са покупателната способност, общото ниво на достигнатите работни заплати, темповете на растеж на минималните работни заплати и производителността на труда.

Покупателната способност ще се изчислява чрез средногодишното изменение на индекса на цените в малката потребителска кошница (МПК), общото ниво на достигнатите работни заплати – чрез годишното изменение на брутната медианна работна заплата, а темповете на растеж на минималните работни заплати – чрез годишното изменение на средната брутна работна заплата. Производителността на труда ще се изчислява чрез годишното изменение на брутната добавена стойност на един зает за период от 10 години назад.

Ефремова посочи, че конкретният диапазон, в който ще бъде определен размерът на минималната работна заплата за 2027 г., е между 620,20 евро и 672,80 евро. Минималната стойност е достигнатата до момента, а максималният размер е изчислен по новата формула. „По-скоро категорично в посока увеличаване“, каза Ефремова в отговор на въпрос дали очаква размерът за следващата година да бъде по-близо до 672,80 евро или до 620,20 евро.

Министърът отбеляза, че забавяне на определянето на размера на минималната работна заплата може да доведе до това тя да не бъде увеличена през следващата година. Ние вече сме практически в бюджетна процедура, посочи тя.

Ефремова каза, че предстои да бъдат извършени съгласувателната процедура, общественото обсъждане, разглеждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество и одобрение на проекта на решение от Министерския съвет. Преди това Народното събрание трябва да приеме промените в Кодекса на труда, одобрени днес от правителството, които ще бъдат правното основание за приемането на постановление с новия размер на минималната работна заплата.

Тя посочи, че няма да коментира какво ще реши Конституционният съд по въпроса с досегашния механизъм. Към днешна дата правителството изпълнява поетия ангажимент до края на лятото да има нов механизъм за минималната работна заплата, допълни Ефремова.