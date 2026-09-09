Голям обрат с детските помощи

По-лесен достъп до семейните помощи за деца и по-умерени санкции при отсъствия предвиждат промени в Закона за семейните помощи за деца, одобрени от Министерския съвет.

Новината съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на брифинг в Министерския съвет. По думите ѝ целта е родителите да бъдат подкрепяни по-ефективно при отглеждането на децата, без да се създават прекомерни тежести за семействата, които имат право на помощи.

Край на връщането на еднократната помощ

Една от основните промени е свързана с еднократната помощ за ученици от първи, втори, трети, четвърти и осми клас. Отпада изискването семействата да връщат вече получената помощ, ако детето е допуснало повече от пет неизвинени отсъствия.

Досега при над пет неизвинени отсъствия родителите трябваше да възстановят цялата получена сума. Според Ефремова тази санкция е прекомерна, тъй като помощта се предоставя за цялата учебна година, а отсъствието на детето в рамките на един месец не означава, че семейството трябва да възстановява целия ѝ размер.

Помощи и за определени чужди граждани

С промените се разширява и кръгът на хората, които могат да получават семейни помощи за деца.

Право на такива помощи ще имат бременни жени – чужди гражданки, както и семейства на чужди граждани, на които е предоставена закрила по Закона за убежището и бежанците, когато са изпълнени законовите условия.

Досега тази група хора не е получавала семейни помощи. Ефремова обясни, че често отказите са били обжалвани пред съда, който е постановявал, че съответните помощи трябва да бъдат изплатени.

Затова законът вече ще допуска изплащането им при наличие на необходимите условия.

Детските няма да се спират за цяла година

Променя се и режимът при месечните семейни помощи за деца.

Досега при определен брой отсъствия от предучилищна или училищна група месечните помощи можеха да бъдат спрени за цялата година. Новите правила предвиждат санкцията да бъде ограничена само до месеца, през който са допуснати съответните отсъствия.

Така, ако детето натрупа необходимия брой отсъствия в даден месец, помощта ще бъде спряна за този месец, но няма да се губи до края на годината.

Според Ефремова анализите показват, че досегашната мярка може да има обратен ефект. Спирането на помощите за цяла година създава риск детето да отпадне трайно от образователната система, вместо санкцията да мотивира родителите да следят за редовното му посещение в училище или детската градина.

„Намалихме санкцията и вече няма да се отнемат за цяла година месечните помощи, а ще се отнемат само за един месец – месеца, в който са допуснати съответните отсъствия“, каза Ефремова.