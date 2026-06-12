Нови правила за семейните помощи. Въвеждат облекчения
Намалява се административната тежест
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Намалява се административната тежест
Промените в Закона за семейните помощи, предложени от Министерски съвет, бяха приети от депутатите днес. Общо 115 гласуваха със „за", 21 народни предс...
В предложените промени няма грижа за работещите родители Милена Златарова, член на УС на асоциация "Родители" В обмисляните промени в системата на с...