Детските надбавки: Важни промени от 1 август

Държавата разширява достъпа до месечните помощи за деца, след като увеличава доходния праг. Така хиляди семейства ще могат да се възползват от финансовата подкрепа.

От 1 август влизат в сила нови правила за отпускане на месечните помощи за деца, предвидени с актуализацията на държавния бюджет.

Най-съществената промяна е увеличаването на доходния праг, което ще позволи на повече родители да получават детски надбавки.

Досега право на пълния размер на помощта имаха семейства, при които средният месечен доход на член от домакинството не надвишава 388,58 евро. От август този праг се увеличава на 415 евро на човек.

Промените засягат и семействата с малко по-високи доходи, които получават 80% от размера на месечната помощ. За тях също се предвижда по-висок доходен праг.

В момента размерът на помощта зависи от броя на децата. За едно дете семействата получават малко над 25 евро месечно, а за четири деца сумата достига близо 90 евро.

От Министерството на труда и социалната политика очакват, че благодарение на новите правила родителите на около 440 000 деца ще продължат да получават месечни семейни помощи.

Промените са част от актуализацията на бюджета, която включва още по-високи осигурителни вноски за хората с най-високи доходи, увеличение на акциза върху цигарите и по-скъпи винетки.

Въпреки разширяването на обхвата на помощите, част от родителите смятат, че подкрепата остава недостатъчна. Някои признават, че не кандидатстват, защото не покриват критериите или определят размера на помощта като твърде нисък, за да окаже реална подкрепа на семейния бюджет.

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