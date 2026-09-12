Социалният министър на спешна среща в Пловдив заради глутниците
10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая, петима са с повдигнати обвинения
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10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая, петима са с повдигнати обвинения
Най-съществената промяна е увеличаването на доходния праг
Две добавки към пенсии се увеличават
Ако предложението бъде прието, от 1 януари 2027 г. ще се увеличат помощите за хората с трайни увреждания
20% от наетите хора в България получават минимална работна заплата
Повече от 310 хил. българи ще получат целева помощ за отопление през зимния сезон
Близо 200 български граждани, които учат, живеят и работят в Австрия, посетиха кариерен форум „Австрийските фирми в България като работодател“, който...
Топъл обяд за 150 души в Благоевград. Министерството на труда и социалната политика одобри проектното предложение на общината, което се финансира по О...
Министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова заяви, че успешната интеграция на бежанците изисква общоевропейско решение." "То трябва да...
Лазар Лазаров става зам. социален министър в трето правителство Когато служителите в Министерството на труда и социалната политика разбират, че Лазар...
София. Допълнителни 37,5 млн. лева ще бъдат осигурени за програмите „Подкрепа за заетост" и „Личен асистент" по Оперативна програма „Развитие на човеш...