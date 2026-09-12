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150 души хапват топъл обяд

150 души хапват топъл обяд

Топъл обяд за 150 души в Благоевград. Министерството на труда и социалната политика одобри проектното предложение на общината, което се финансира по О...

06 юли | 12:30
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