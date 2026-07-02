Важна новина за 800 000 българи

Социалното министерство предлага линията на бедност в България да бъде увеличена до 443 евро от 1 януари 2027 г. Това представлява ръст от малко над 52 евро спрямо сегашния ѝ размер от 390,63 евро, съобщава БНР.

Ако предложението бъде одобрено, ще се повишат месечните финансови помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания. Размерът на тези плащания е обвързан с линията на бедност и се определя според степента на неработоспособност, посочена в експертното решение на ТЕЛК.

Линията на бедност служи и като основа за определяне на различни социални плащания по Закона за социалното подпомагане и Закона за закрила на детето.

Предложеното увеличение е с 13,4% и според разчетите ще разшири обхвата на социалното подпомагане. Очакванията са броят на хората, живеещи под прага на бедност, да намалее с около 32 000 души, или с 0,5 процентни пункта.

Всяка година размерът на линията на бедност се актуализира по методиката на Евростат, която отчита доходите и условията на живот на населението.

По последни данни в момента 1 369 000 българи, или 21,2% от населението, живеят с доходи под действащата линия на бедност, предава БНР.

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