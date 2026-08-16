Какво представлява неонацистката "Кръв и чест"? Арестите в Пловдив

Снощната акция на полицията и ДАНС в Пловдив разкри неонацистка група, за която се проверява дали има връзка с убийството на Георги Кузев. Шефът на пловдивската полиция ст. комисар Васил Костадинов потвърди, че задържаните са последователи на неонацистката мрежа "Кръв и чест". Какво представлява тя и защо е толкова опасна?

Името на групата ни връща към международната Blood & Honour - мрежа, забранена в Русия и Германия, разпусната във Франция, включена в терористичния списък на Канада и санкционирана във Великобритания.

Това е идеология, която носи наследството на Хитлеровата младеж - Хитлерюгенд, расова омраза и култ към насилието. Подобни структури са опасни, защото радикализират млади хора, подкопават демокрацията и създават паравоенни клетки, които действат извън закона.

Пловдивската следа: Повече от десетилетие присъствие

При операцията на 15 август са задържани 18 души сред нацистки символи и фашистки знаци. Не е обявено доказателство, че клубът е формално подразделение на международната Blood & Honour, но името „Кръв и чест“ не се появява за първи път в Пловдив.

Следата назад води поне до 2013 г., когато вестник „Марица“ пише за 50 пловдивчани от „Кръв и чест“, включени в ядрото на Националистическата партия на България. Тогава Ивайло Колев е представен като един от лидерите на структурата, а самият той признава, че организацията поддържа контакти с националисти от различни държави и обменя опит с тях.

Две години по-късно се появява и петиция за забрана на „Кръв и чест“, събрала 1016 подписа. Авторите ѝ говорят директно за българска фракция на Blood & Honour и настояват дейността ѝ да бъде прекратена.

Всичко това показва едно: присъствието на тази идеология под тепетата има история, а снощната акция е поредният сигнал, че тя не е изчезнала.

Международната мрежа: Забрани и терористични списъци

Blood & Honour е създадена през 1987 г. във Великобритания от Иън Стюарт Доналдсън, вокалист на Skrewdriver, който проповядва превъзходството на бялата раса. Името идва от лозунга Blut und Ehre — „Кръв и чест“, мотото на Хитлерюгенд.

През 90-те години организацията разгръща структури в Европа, а Combat 18 се превръща във въоръженото ѝ крило. Канада свързва мрежата с убийства и бомбени нападения и от 2019 г. я включва в списъка на терористичните организации.

Русия забранява Blood & Honour през 2012 г. след решение на Върховния съд. Германия предприема тази стъпка още през 2000 г., а Франция разпуска своя клон през 2019 г., описвайки йерархична структура, бойни тренировки, неонацистки концерти и расистки послания.

През 2025 г. Великобритания замразява всички активи на организацията, подозирайки я в насърчаване на тероризъм и набиране на хора за екстремистка дейност.

Новата европейска тенденция: Смесица от омраза, хулиганство и "ловци на педофили"

Europol в доклада си за тероризма през 2026 г. посочва, че неонацизмът, неофашизмът, расовото превъзходство и антисемитизмът продължават да присъстват в крайнодесния насилствен екстремизъм.

Новото е начинът, по който тези идеи се смесват с други агресивни субкултури - хулигански групи, скинхед общности, онлайн среди, пропагандиращи омраза, и т.нар. paedo-hunting - самоназначени „ловци на педофили“.

Това не доказва идеологическа връзка между обвиняемите за убийството на Георги Кузев и Blood & Honour. Но показва, че моделът на самопровъзгласени „правосъдни“ групи вече е част от европейските анализи на насилствения екстремизъм.

Europol отчита пет крайнодесни терористични атаки в ЕС през 2025 г. и предупреждава за млади хора, които попадат в радикални онлайн среди и малки клетки без формално членство, но свързани с международни мрежи.

Пловдив и тревожният въпрос, който остава

Случващото се в Пловдив е тревожно не само заради конкретната група, а заради контекста. Въпросът вече не е само какво е имало в клуба, а дали структури и идеи, срещу които други държави действат от десетилетия, отново намират почва сред млади хора в България — този път през социалните мрежи, затворени групи, символи, бойни общности и самопровъзгласени мисии за „правосъдие“.

Това е идеология, която носи насилие, омраза и разрушение. Тя няма място в демократична държава.

И ако Европа вече е забранила Blood & Honour, въпросът за България е друг: готови ли сме да разпознаем навреме онези, които ловуват души под маската на „чест“, но всъщност проповядват омраза?