Три условия за минималната заплата. Обещанието на министър Ефремова

Правителството на Румен Радев представи управленската си програма в навечерието на първите сто дни от мандата, а социалният министър Наталия Ефремова очерта новата философия на социалната политика. В центъра на промените стои механизмът за определяне на минималната работна заплата — тема, която предизвика оживени дебати между синдикати и работодатели.

„Действащият до момента модел беше прекалено автоматичен, фиксиран само върху един показател“, заяви Ефремова. Новият подход ще отчита социално‑икономическите критерии, покупателната способност и инфлацията, като целта е да се осигури достоен доход дори за най-ниско платените. Министърът настоява за механизъм на договаряне, а не за автоматична формула — така социалните партньори ще имат реален глас в определянето на нивото на заплатата.

Ефремова не посочи конкретна сума за 2027 г., но бе категорична, че настоящото ниво няма да остане непроменено. Решението ще се базира на икономическите възможности и социалната функция на минималния доход.

От пасивна към активна социална система

Една от основните цели на новата програма е промяна във философията на социалната система — от пасивна към активна.

„Социалната система трябва да бъде справедлива, но и действена“, подчерта министърът. Новият модел ще насърчава хората да придобиват знания и умения, независимо от социалния им статус или физическите им възможности.

Акцентът е върху активното участие в обществения живот — не просто получаване на помощи, а изграждане на личност и професионален потенциал. Това включва програми за обучение, интеграция на хора с увреждания и подкрепа за младежки центрове и спортни клубове, които развиват морален компас у децата.

Доходи, производителност и инвестиции

Политиката по доходите ще бъде пряко свързана с производителността и икономическия растеж.

„Доходите не могат да растат изолирано от инвестициите и квалификацията на работната сила“, каза Ефремова.

Целта е изграждане на икономика с висока добавена стойност, която естествено да повишава възнагражденията.

Министерството ще работи за стимулиране на високите технологии и инвестиции, както и за програми за преквалификация, за да се осигури по-висока конкурентоспособност на българските работници.

Осигурителната система - мост между поколенията

Ефремова определи осигурителната система като „мост между поколенията“ - връзка между работещите днес и пенсионерите утре.

Тя подчерта нуждата от засилен контрол срещу сивата икономика и недекларираната заетост, както и от изграждане на доверие, че „колкото по-добре се осигуряваме днес, толкова по-достоен ще бъде животът ни утре“.

Сред инструментите за балансиране на системата са повишаване на максималния осигурителен доход и увеличаване на тежестта на всяка година трудов стаж - плавен преход, който да избегне рязко увеличение на осигуровките.

Социална подкрепа и грижа за най-уязвимите

Министърът обяви и увеличение на целевата помощ за отопление – от 310 на 322 евро, изплащана на два транша. Решението е временно и се очаква разделянето на плащането да остане само за тази година.

Водят се разговори със земеделското министерство за по-ранно осигуряване на дърва за отопление, като плащането може да бъде отложено, за да се облекчи бюджетът на домакинствата.

Новата социална философия: справедливост и активност

Програмата на кабинета „Радев“ поставя акцент върху справедливостта, активността и човешкото достойнство.

Социалната политика вече не е просто система от помощи, а механизъм за развитие – за образование, труд, морал и солидарност.

Както каза Ефремова, „да изграждаме морален компас у децата и да даваме възможност на всеки човек да бъде полезен на себе си и на обществото“ – това е новата посока, в която България тръгва.

Детската агресия

Според министър Ефремова един от начините за противодействие на агресията сред децата е създаването на среда, в която те да бъдат ангажирани със спорт, творчество и други занимания, които развиват въображението им и изграждат морален компас.

"Без съмнение. Това е най-доброто лекарство, бих казала, за това да изграждаме морален компас у нашите деца за това какво е добро, какво е лошо, какво е истина, какво е реалност, какво е виртуална реалност. Така че всякакъв тип спортни дейности, дейности, свързани с творчество, дейности, свързани с това да развиваме фантазията на нашите деца в посока направване на добро, е лекарството, както казах, което ни трябва в тази тежка ситуация, на която сме свидетели", заяви Ефремова.

Също така и Министерството на младежта и спорта може да се включи с националните си програми. Те най-често са финансирани от държавния бюджет, така че да подкрепяме и младежки центрове, и повече работа със спортните клубове, развитие на тези спортни клубове, за да можем да осигурим една добра и безопасна среда за нашите деца, посочи министърът.

Ефремова коментира и двата тежки случая от последните седмици – този в Пловдив, при който деца са задържани за убийството на Георги Кузев, както и случая с детето, пострадало от своя родител. Според нея двата случая са различни, но и при двата трябва да се търси начин институциите да реагират по-ефективно:

"На първо време, от все пак първоначалната информация, с която разполагам, става ясно, че все пак имаме проблем с разговора между институциите на първо място, т.е. имаме една недобра комуникация, която със сигурност ще направя всичко възможно да бъде подобрена оттук насетне", каза тя.

Убийството на Георги Кузев

Министърът уточни, че при случая в Пловдив става дума за престъпна дейност, която според наличната ѝ информация е била планирана и е свързана с влияние върху децата за продължителен период.

"Тук става въпрос за престъпна дейност, която става въпрос за случая в Пловдив, която, доколкото имам информация и от службите на МВР, става въпрос за една доста планирана дейност, която е работила със съзнанието на нашите деца дълго време назад, така че там социалните служби по-трудно биха могли да влязат в действие изначално. Разбира се, биха могли да бъдат по-добре информирани. Оказва се, че в крайна сметка никой до момента от семейната среда, от съседската среда, от образователната или от социалната не е забелязал особени проблеми в поведението, което би трябвало да може да бъде хванато навреме, защото има инструменти, с които разполага съвременното общество и биха могли да бъдат използвани, така че да не се допусне такъв тип взаимодействие и в крайна сметка влияние върху детската психика", обясни Ефремова.

Насилието над дете

При другия случай, по думите ѝ, ситуацията е различна, тъй като става въпрос за дете, станало жертва на жестокост от страна на възрастен:

"Докато в другия случай става въпрос за едно невинно дете, което става жертва на абсолютно недопустима жестокост от страна на възрастен, там вече социалните са можели да направят доста повече неща. Мерки, които да поставят под закрила не само това дете, но и цялото семейство, той има братя и сестри, навреме, така че да не се достигне до този наистина изключително тежък финал на действие от страна на възрастен спрямо едно от тези деца. Това е недопустимо за системата ни", каза министърът.

Ефремова обяви, че ще търси отговори както от социалните служби, така и от самите деца:

"В тази връзка още следващата седмица първо ще отида в Пловдив, за да разговарям с децата от Съвета на децата, които са към Държавната агенция за закрила на детето. Искам да чуя и тяхното мнение, какво можем да направим по-добре за подрастващите и за това да подкрепим тяхната по-добра среда. Също така свиквам и ще разговарям с местните социални служби и отделно с Държавната агенция за закрила на детето. С Агенцията за социално подпомагане възнамеряваме да изградим един специфичен нов план за действие, така че да укрепим закрилата на детето", заяви тя.