Революция с трудовите договори. Споделени работници, ново заплащане

Правителството подготвя най-мащабната промяна в Кодекса на труда от десетилетия. В нея се очертава нова философия на заетостта - гъвкава, дигитална и споделена. Три нови форми на труд ще пренапишат правилата: споделено работно място, споделяне на служители и работа през онлайн платформи, предвижда управленската програма на кабинета "Радев" в частта й за социалните политики в страната.

Това не е просто административна реформа. Това е опит да се адаптира трудовото законодателство към реалността на XXI век - свят, в който границите между офиса, дома и мрежата се размиват, а икономиката се движи от проекти, не от позиции.

Споделен служител – новият герой на гъвкавата икономика

Най-съществената промяна е възможността един служител да работи едновременно за няколко работодатели по осемчасов трудов договор. Досега това беше забранено - работното време не можеше да се застъпва. Но бизнесът се променя: предприемачите имат по няколко фирми, често с близки дейности, и не могат да си позволят да дублират персонал.

Новият модел ще позволи един шофьор да обслужва няколко компании, един счетоводител да води документацията на различни дружества, един техник да поддържа няколко производствени линии.

В системата ще има „водещ работодател“, който ще регистрира електронната трудова книжка, ще плаща заплатата и осигуровките, и ще носи отговорност пред държавата. Ако се стигне до прекратяване на договора с една фирма, това ще важи за всички - знак, че споделеният труд изисква споделена отговорност.

Споделено работно място - офисът като времева зона

Втората нова форма е "споделено работно място“. Много компании вече практикуват това неформално - служителите работят няколко дни от седмицата от дома си, а бюрата не са персонални, а се използват от различни хора в различни дни.

Сега този модел ще бъде официално регламентиран. Кодексът ще признае, че офисът не е фиксирано пространство, а динамична среда, която може да се споделя. Това ще намали разходите на бизнеса, ще оптимизира площите и ще насърчи хибридната работа - тенденция, която след пандемията се превърна в стандарт в Европа.

Платформената заетост - дигиталният труд влиза в закона

Третата нова форма е трудът през онлайн платформи - куриери, превозвачи, фрийлансъри, дигитални консултанти. Тази заетост досега живееше в сивата зона между свободна практика и трудов договор.

Сега държавата ще я регламентира, за да осигури защита на хората, които работят през приложения и дигитални посредници. Това е част от европейската директива за платформената икономика, която цели да гарантира минимални права, осигуровки и прозрачност на възнагражденията.

Голямата картина: трудът става мрежа, не йерархия

Промените са част от управленската програма на кабинета и се обсъждат в работна група към Министерството на труда и социалната политика със синдикати и работодатели.

Те отразяват новата логика на икономиката - не вертикална, а хоризонтална. Работата вече не е място, а функция. Не е позиция, а роля.

Споделянето на ресурси - хора, време, пространство, е начин да се преодолее недостигът на кадри, да се намалят разходите и да се запази сигурността на служителите.

Европа отдавна върви в тази посока. В Германия и Нидерландия моделът на „job sharing“ е част от корпоративната култура. В скандинавските страни споделените позиции се използват за балансиране между работа и личен живот. България сега прави първата си крачка към този свят.

Новият договор - не за време, а за труд

Трудът вече не е просто задължение, а партньорство. Новите форми на заетост ще изискват доверие, прозрачност и дигитална култура.

За бизнеса това е шанс да бъде по-гъвкав. За служителите – да бъдат по-свободни. А за държавата – да създаде законодателство, което не изостава от времето, а го предвижда.