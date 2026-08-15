Ето професиите, които ще ни хранят след време

Какво ще работим след 10, 20 или 30 години? Докато някои днешни професии постепенно изчезват под натиска на автоматизацията, други все още дори нямат място в учебните програми. Изкуственият интелект вече има отговор – и част от предложенията звучат като сюжет от научнофантастичен филм. Други обаче изглеждат подозрително близки до реалността, пише италианският в. „Република“, цитиран от БГНЕС.

В отговор на въпрос за необичайни професии на бъдещето ИИ съставя списък с позиции, които все още не могат да бъдат изучавани като традиционни специалности. Общото между тях е, че се появяват там, където човешките нужди се срещат с технологичните промени.

Сред първите предложения е защитникът на дигиталната репутация. Неговата задача ще бъде да пази самоличността и публичния образ на хората в свят, в който клонирането на гласове, изкуственото съдържание и манипулираните изображения стават все по-трудни за разпознаване.

Следва агентът по лични данни – своеобразен брокер, който няма да продава жилища, а ще договаря кой може да използва личната информация на даден човек, за какви цели и срещу каква цена.

На хоризонта се появява и консултантът по отношенията между човека и изкуствения интелект. Той ще се намесва, когато хората изграждат силна емоционална връзка с чатботове, роботи или виртуални аватари. Според изданието феноменът на „робот партньора“ вече съществува, особено сред самотни или несигурни хора, за които подобни отношения могат да бъдат източник на утеха.

Когато машината знае отговора, но човекът трябва да реши

Сред любопитните предложения е и специалистът по човешка преценка. Той ще бъде необходим в ситуации, при които алгоритмите могат да изчислят най-доброто решение, но окончателният избор трябва да остане в човешки ръце.

ИИ вижда работа и за градски дизайнери при екстремни горещини, които ще преосмислят улици, сгради и обществени пространства в условията на постоянно повишаващи се температури.

Стратегът по водни ресурси пък ще управлява водата като ключов стратегически ресурс за градовете, земеделието, бизнеса и недвижимите имоти.

Звучи по-философски, но сред професиите е и философът на компанията – човекът, който ще задава неудобния, но все по-важен въпрос: „Защо правим това?“, когато технологиите вече позволяват неща, които доскоро са били невъзможни.

Ще има промяна и в човешките ресурси. Новият HR специалист според прогнозата ще се занимава не просто с персонала, а със запазването и развитието на фундаментално човешките качества в организации, в които автоматизацията постепенно заема все по-голяма част от работата.

А професиите, които нямат нищо общо с ИИ?

„Република“ поставя под въпрос факта, че първоначалният списък на изкуствения интелект е почти изцяло свързан с технологиите. Отговорът на ИИ е, че именно тези области ще бъдат във фокуса на вниманието заради мащабните технологични трансформации.

Когато обаче разговорът се насочва към професии, които са отвъд света на изкуствения интелект, предложенията стават още по-необичайни.

Сред тях е мениджърът за достигане на 100-годишна възраст. Неговата роля ще бъде да помага на хората да организират живота си в по-дългосрочен план – от образование и кариера през периоди на почивка и преквалификация до пенсиониране и лични взаимоотношения.

Специалистът по домашно здраве ще анализира средата, в която живеем – въздуха, осветлението, шума, температурата, наличието на мухъл и ежедневните навици – и ще оценява влиянието им върху здравето на обитателите.

Сред по-земните предложения е специалистът по ферментация, който ще работи на границата между гастрономията, микробиологията и производството на храни. Тази професия вече съществува, но според прогнозата може да се развива и да придобива все по-голямо значение.

А накрая идва професия, която звучи почти като шега – специалист по скука.

Зад абсурдното на пръв поглед наименование обаче стои съвсем конкретна идея: създаване на умишлени периоди без стимули и задачи, които да позволяват на мозъка да си почине и да възстанови способността си за концентрация.

В крайна сметка прогнозата на изкуствения интелект показва нещо любопитно – колкото повече технологии навлизат в живота ни, толкова повече може да се увеличи търсенето на професии, които се занимават именно с това, което машините трудно могат да заменят: човешката преценка, отношенията, смисъла, здравето и дори… правото ни да скучаем.