Мистерия с Евровизия! Кой избяга

Moroccanoil – един от най-големите и разпознаваеми спонсори на песенния конкурс през последните шест години, няма да продължи партньорството си с „Евровизия“, пише Хот нюз.

Информацията беше съобщена на 13 август, непосредствено след избора на Бургас за домакин на 71-вото издание на конкурса. Moroccanoil беше основен партньор на състезанието от 2020 г. насам, а през 2026 г. за шеста поредна година беше официалният Presenting Partner. Компанията осигуряваше и екипи от стилисти зад сцената, които се грижеха за визията на участниците.

От Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) потвърдиха раздялата с кратко изявление:

„Можем да потвърдим, че след шест успешни години Moroccanoil избра да не поднови своето спонсорство на песенния конкурс „Евровизия“. Пожелаваме на Moroccanoil успех за бъдещето.“

Важно уточнение е, че официално не е посочена причина за решението. Формулировката на EBU също говори за неподновяване на договора, а не за внезапно прекратяване на действащо партньорство. Според Eurovoix решението е било на самата компания.

Moroccanoil е компания с израелски корени и именно този факт превърна партньорството ѝ с „Евровизия“ в обект на сериозно внимание през последните години

Именно тук обаче започват въпросите. Случайно ли е съвпадението с избора на Бургас?

По-скоро да, но все пак се появи конспиративна теория.

А Бургас не е просто поредният европейски град за израелската компания.

Преди 14 години, на 18 юли 2012 г., на летище „Сарафово“ беше извършен терористичен атентат срещу автобус с израелски туристи, пристигнали от Тел Авив. Загинаха петима израелски граждани и българският шофьор на автобуса, а при взрива бяха ранени 38 души. Загина и извършителят на атентата.

Точно това е детайлът, който Hotnews.bg намира за особено интересен, макар че няма публично изявление на компанията или EBU, което да свързва двете събития. Няма и официално потвърждение, че решението е продиктувано от съображения за сигурност. Но съвпадението със сигурност дава повод за въпроси.