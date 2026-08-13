Решено! Ето в кой град ще е българската Евровизия

Бургас бе избран за домакин на 71-вото издание на песенния конкурс „Евровизия“. Решението беше обявено от Българската национална телевизия (БНТ) и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), след като международната оценителна комисия приключи анализа на двете финални кандидатури.

След финалния етап на процедурата по избор морският град спечели надпреварата със София и ще приеме най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа през май 2027 г. При избора са взети предвид техническите възможности на залите, транспортната инфраструктура, хотелската база, сигурността, както и способността на града да посрещне десетки хиляди гости, делегации и представители на медии от цял свят.

С този избор се поставя началото на подготовката за най-мащабното музикално телевизионно събитие, което за първи път ще се проведе в България след впечатляващата победа на DARA с песента Bangaranga през май тази година.

"Бургас е избран за град домакин на "Евровизия" 2027 година! Конкурсът ще се състои през май. Двата полуфинала на Евровизия ще се състоят на 11 и 13 май. Като дни от седмицата това са вторник и четвъртък. Традиционно финалът на "Евровизия" е в събота. Финалът на "Евровизия" 2027 година ще се състои на 15 май, събота". Това съобщи генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

По думите ѝ феновете, разбира се, ще имат възможност да посетят и още шест предварителни шоу програми, за които ще могат да закупят билети. "Информация за тях ще бъде предоставяна поетапно, когато бъде готова. Има и специални интернет платформи, на които можете да намерите информация за "Евровизия" 2027. Те са две – платформата на Българската национална телевизия eurovision2027.bg и Go to Burgas", подчерта Милотинова.

На тези платформи ще може да се намери достоверна и пълна информация за начините за достъп до града домакин, за хотелското настаняване, за събитията, за забележителностите, които могат да бъдат посетени, както и за всичко, което касае "Евровизия" 2027.

„За Бургас е чест и привилегия да бъде домакин на „Евровизия” 2027 година.Искам да благодаря на БНТ и EBU за уникалния шанс Бургас и регионът да представят красотите на България. Чрез Бургас всички гости и фенове, които ще следят прякото излъчване, ще имат възможност да почувстват България". Това заяви от своя страна кметът на Бургас Димитър Николов

И увери:" Ще дадем всички сили от себе си, така че да се представим на високо ниво и Бургас да остане като един успешен домакин в дългата история на това прекрасно и най-голямо световно предаване на живата музика".

Милена Милотинова изтъкна, че надпреварата за домакинството на конкурса е била изключително оспорвана. „Благодаря на всички градове, които участваха. На първи етап продължиха само два от тях, а другите два не успяха само единствено заради технически и инженерни съображения, което не означава, че креативните им предложения не бяха добри”, обясни генералният директор на БНТ.

Кметът на Бургас изтъкна, че градът е популярен като център на Южното Черноморие с добрата си инфраструктура. "Бургас и регионът около Бургаския залив са територия, която всяко лято посреща в пъти по-голям брой туристи от очакваните гости на "Евровизия". И съм убеден, че този многогодишен опит в туристическия бранш ще ни помогне много и с нашите дадености ще се справим изключително успешно", заяви той.

Залата, в която ще се провежда конкурсът, е най-новата спортна зала, изградена в България, и е с голяма функционалност. "Това донякъде ни улеснява, защото тя е с голям капацитет и с възможности за вкарване на голямо количество техника. И въобще тази гъвкавост ще ни помогне бързо, съвместно с екипите на EBU, да подготвим залата в най-прекрасния вид, защото централното събитие е там", изтъкна Николов.

В морския град ще има и съпътстващи събития, които ще бъдат на различни локации "Една от тях е на самия бряг на морето, в Морската градина, в близост до Морската гара. Там ще започне събитието. Другата локация ще бъде в самия център на града. Въобще ще представим българското Черноморие и територията около Бургас по максимално атрактивен и прекрасен начин. И се надявам, наистина, това събитие да се запомни", подчерта градоначалникът.