Спайдър-мен отвя Одисей в кината

"Спайдър-мен: Нов ден“ продължава да властва над българските киносалони и вече втора седмица е №1 по гледаемост. Новият филм за Питър Паркър е събрал 147 781 зрители и е донесъл 1 197 326 евро от билети у нас.

По света паяжините също се оказват златна мина – продукцията вече е преминала границата от 1,6 млрд. долара приходи.Втората позиция е за „Одисея“ на Кристофър Нолан. Филмът вече месец е на екран и привлече 222 212 зрители, а приходите му у нас достигат 1 728 940 евро. В световен мащаб продукцията е преминала 1,1 млрд. долара.

Третото място отново е за анимацията „Миньони & Чудовища“. Малките жълти пакостници са натрупали 123 627 зрители и 834 553 евро приходи.

Четвърта е игралната версия на „Смелата Ваяна“ с 48 104 зрители и 323 639 евро.

Най-силно от новите заглавия се представя „Сладоледаджията“. Хорърът, в който невинни лакомства превръщат децата в маниакални убийци, дебютира на пето място с 1057 зрители и 7496 евро.

След него се нарежда „Играта на играчките 5“ с 48 659 зрители и 321 577 евро след два месеца на екран.

Седмата позиция е за „Мъртва хватка“, вдъхновен от действителни събития от 70-те години, с 1295 зрители и 7309 евро.

Екшънът „Motor City“ е осми с 403 зрители и 2978 евро, а „Дяволът носи Прада 2“ продължава впечатляващия си поход и вече 15 седмици е сред заглавията в класацията. Филмът има 205 436 зрители и 1 475 020 евро приходи.

Десетката допълва романтичната комедия на Люк Бесон „Джун и Джон“ с 330 зрители и 2356 евро.

Горещото време не спря българите да ходят на кино

Общо 61 621 души са избрали киносалоните през горещия летен уикенд. Малко над 49 хиляди от тях са се спрели на едно от двете големи заглавия – „Спайдър-мен: Нов ден“ или „Одисея“.

Сравнението с миналата година е особено любопитно: тогава по същото време кината са посетили 32 795 зрители.

Така че жегата може и да топи асфалта, но явно не топи любовта к