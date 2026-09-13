Пловдив отново става столица на театъра
Юбилейното издание събира хитови спектакли, премиери, международни гости, детски събития и „тайно представление“ до 21 септември
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Юбилейното издание събира хитови спектакли, премиери, международни гости, детски събития и „тайно представление“ до 21 септември
Четвърта е игралната версия на „Смелата Ваяна“ с 48 104 зрители и 323 639 евро.
На трето място е „Денят на истината" на Стивън Спилбърг
Класацията включва ново поколение на един от най-популярните автомобили в Европа
Сред тях присъстват едни от най-очакваните премиери и любими семейни филми
Големият писател с две премиери в София – на пиеса в Сатирата и на новата му книга
Срещата бе инициирана от Николай Денков при визитата му в Атина през август
От 1 юли 2023 г. пенсиите на над 2 милиона български граждани бяха увеличени с 12%. Но...
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Призив на индийския премиер
През миналия уикенд в кината са влезли общо 33 836 зрители
Кирил Петков и Александер де Кро дискутираха възможностите за разширяване на търговско-икономическите връзки
Домакин на срещата на либералния връх бе Илхан Кючюк
Нашата логика е, че очакваме третия мандат да бъде връчен на нас, заяви Иван Ченчев
Тома мнение сподели Румен Чолаков
Ще настояват за справедливо разпределение в ЕС
Прокурори разследват около 20 000 случая на престъпления, свързани с коронавируса
92 министри и четирима председатели на Народното събрание са завършили най-престижния икономически вуз у нас
Всички се надяват да възстановят графика си в рамките на 2020-а
Премиерът се обърнал към колегите си от Гърция, Испания, Ирландия, Португалия, Словакия и Хърватия