Експерти посочиха 5 най-очаквани автомобила за 2026 година

Следващата година ще зарадва автомобилните ентусиасти с голям брой нови превозни средства, някои от които обещават да се превърнат в световни бестселъри. Експерти от Edmunds са определили петте най-очаквани автомобила на 2026 г., предава Асошиейтед прес. Според тях тези модели имат потенциал да се превърнат в истински хитове по продажби.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 отдавна е един от най-популярните кросоувъри в Европа, както и в Съединените щати. Шестото поколение на модела ще влезе в продажба през 2026 г., обещавайки да бъде значително по-добро от предшествениците си.

Очаква се новата Toyota RAV4 да се предлага изключително с хибридни задвижващи агрегати и да предлага много нисък разход на гориво. Тя ще включва и подобрена безопасност, модерни технологии и много други подобрения.

Subaru Outback

Седмото поколение на Subaru Outback напълно преосмисля философията на модела. Той вече не е комби за всякакъв терен, а здрав кросоувър.

Новият Subaru Outback ще получи 22,7 см пътен просвет и преработен интериор. Списъкът с оборудване на модела също ще бъде разширен.

Kia Telluride

Kia Telluride стана много популярен кросоувър в САЩ почти веднага след дебюта си. Новото поколение обещава да запази просторния си интериор и богатото си оборудване.

Изданието отбелязва, че новият Kia Telluride все още не е официално представен. Експертите очакват новият модел да разполага с подобрен хибриден силов агрегат с разход на гориво под 8 литра на 100 км.

Honda Prelude

Honda Prelude се произвежда от 1978 до 2001 г. и представлява линия спортни купета. През 2025 г. шестото поколение на модела влиза в производство в Япония, значително различно от предшествениците си.

Новият Honda Prelude е хибридно купе, което замества моделите купе Honda Civic и Accord. То разполага с 2-литров бензинов двигател и електрически мотор, произвеждащи комбинирана мощност от 327 к.с. и 501 Нм въртящ момент.

RAM 1500 Rev

RAM 1500 Rev първоначално е бил замислен като изцяло електрически пикап. Производственият модел обаче ще разполага с два електродвигателя, допълнени от бензинов двигател. Двигателят с вътрешно горене ще действа като генератор и няма да задвижва колелата.

Очакваният пробег на RAM 1500 Rev само на електричество е приблизително 235 км. С двигателя с вътрешно горене пробегът е увеличен до 1110 км.

