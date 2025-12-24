Уникален обект в Турция блесна в международна класация

Един от най-значимите обекти за турската археология Карахан тепе е включено сред 10-те най-големи открития за 2025 г. от списание "Археология“, съобщава ТРТ Хабер.

Министърът на културата и туризма на Турция Мехмет Нури Ерсой обяви международния успех на проекта чрез публикация в профила си в социалните мрежи.

В изявлението си министър Ерсой подчерта, че научните изследвания, проведени в рамките на проекта „Таш Тепелер“ (Каменните хълмове), са променили съществуващите разбирания за човешката история.

В публикацията си министър Ерсой заяви следното:

„Карахантепе е на световната сцена. То е важна част от проекта „Таш Тепелер, чиято 5-та годишнина отбелязахме на 26 ноември, е включено сред 10-те най-големи открития за 2025 г. от списание „Археология“, едно от най-уважаваните издания в света, и е представено на корицата на списанието.“

Научните изследвания, които провеждаме по тези земи, преоформят познанията ни за човешката история. Вярвам, че този всеобхватен процес, вариращ от микроанализи до археометрия, от символични находки до консервационни дейности, ще регистрира Таш Тепелер като неолитната столица на света. Ще продължим решително да разкриваме 12 000-годишната история на Анатолия чрез науката и да разказваме на света за нашето културно наследство, като същевременно го съхраняваме.

Бих искал да изразя сърдечната си благодарност към губернаторството на Шанлъурфа, Столичната община Шанлъурфа, всички учени и моите колеги, които допринесоха за това велико пътешествие.

