Разгадаха тайната на реката, която тече нагоре

Парадоксът, който обърка поколения геолози

В сърцето на американския Запад има място, което от век и половина предизвиква недоумение. Река Грийн – най-големият приток на Колорадо – не следва логиката на природата. Вместо да заобиколи масивната планинска верига Юинта в Юта, тя я прорязва. И то не просто повърхностно, а с каньон, дълбок около 700 метра. Планините се издигат до почти 4000 метра, съществуват от 50 милиона години, а реката е избрала да „се катери“ през тях едва преди по-малко от осем милиона.

Този парадокс – река, която сякаш тече „нагоре“ срещу геоложката логика – е една от най-странните загадки на Северна Америка.

Новата следа: литосферното капково течение

Екип геолози от Университета в Глазгоу смята, че е намерил липсващото парче от пъзела. Според тях причината се крие в явление, което звучи почти поетично – литосферно капково течение. Това е процес, при който най-долният слой на литосферата – твърдата обвивка на Земята – се нагрява, става по-плътен и започва да потъва в по-меката астеносфера.

Когато това се случи под планинска верига, тежката „капка“ буквално издърпва земната повърхност надолу. Планините временно се снижават, а релефът се променя така, че реките могат да намерят нови пътища. След като капката се откъсне и продължи да потъва, повърхността отново се издига – но реката вече е издълбала своя път.

Как реката е преминала през планините

Изследването показва, че преди между два и пет милиона години под Юинта се е образувала такава литосферна „капка“. Тя е издърпала надолу част от планинската верига, създавайки по-нисък, по-плавен терен. Именно тогава река Грийн е намерила възможност да премине през иначе непреодолимия масив.

Докато е текла през този временно снижен участък, реката е ерозирала скалите, издълбала е каньона и е оформила коритото, което днес изглежда като невъзможен пробив през планината. Когато релефът се е възстановил и планините отново са се издигнали, реката вече е била там – като белег от геоложка операция, извършена в дълбините на Земята.

Значението на този пробив за континента

Сливането на Грийн и Колорадо е променило вододелите на Северна Америка. Новата речна система е определила кои води ще потекат към Тихия океан и кои – към Атлантическия. Това е преначертало границите на местообитанията, миграционните маршрути и екосистемите.

"Вече около 150 години геолозите спорят как точно реките са се свързали, което е особено труден въпрос за тектонски неактивна зона, където големите геоложки събития са по-редки", казва авторът на изследването и геолог Адам Смит от Университета в Глазгоу в изявление. Той подчертава, че това е едно от най-значимите природни събития на континента – тихо, невидимо за човешкото око, но с огромни последици.

Скритият механизъм зад големите геоложки мистерии

Литосферното капково течение е сравнително нова концепция, но все повече изследвания показват, че то може да стои зад редица необясними геоложки явления по света – от внезапни издигания на планини до странни промени в речните системи.

Откритието за река Грийн добавя още едно доказателство, че Земята не е статична, а динамична система, в която дори най-твърдите структури могат да се огъват, потъват и възраждат.

Тайната е разкрита, но историята продължава

Разгадаването на 150-годишната загадка не е просто научен триумф. То е напомняне, че планетата ни крие механизми, които действат в мащаби отвъд човешкото въображение. Река Грийн е оставила следа, която разказва за дълбоки сили, работещи в тишина под краката ни.

И макар тайната на „течащата нагоре“ река да е разкрита, тя отваря нови въпроси: колко още планини са били „сваляни“ и „повдигани“ от литосферни капки? И колко други реки по света са следвали пътища, оформени от невидими движения в недрата на Земята?

