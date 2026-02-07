Музикалните спирки на 2026 г.

Посрещаме големия Робърт Плант, който поклони пред Мистерията на българските гласове

Робърт Плант, самият той, единственият и неповторимият, наречен най-великият вокал за всички времена, ще озари с гласа и вълшебството си Античния театър в Пловдив на 6 юли. Каква по-подходяща сцена за проекта, с който пристига легендарният фронтмен на "Led Zeppelin" ще ни навести със "Saving Grace" и Сюзи Диан. Това е най-интимната и вдъхновена форма на музиката, която е чудотворецът е създавал в последните десетилетия.

Почти невъзможно е да се посочи друг артист от класическия рок на 70-те, който да е натрупал години с такава естественост и грация като Робърт Плант. И вместо да се опитва да пресъздаде отново славните дни на миналото, той прекарва по-голямата част от 21-ви век в преосмисляне на своите ранни влияния -американски блус, английски фолк, ранния рокендрол и класическа музика от Близкия изток и ги трансформира в по-земни и ефирни музикални плетива.

Наскоро той публикува видео, в което държи плоча на "Мистерията на българските гласове" и обяснява, че те са били вдъхновение за него още в ранната му кариера и че тези гласове съдържат "неизмерима красота".

"Когато бях хлапе, в "Led Zeppelin" в много отношения действително разполагахме със свободата на света. Поглъщахме музика от най-различни географски ширини и темпераменти и този запис, или най-ранната му инкарнация, беше едно от големите ми вдъхновения.

Човешкият глас е отвъд красотата

Защото човешкият глас върху този винил е отвъд красотата! И той все още е много добър мой приятел", каза още той. "Преди петнайсетина години бях много щастлив да свиря в България на футболен стадион на Черно море. Когато подгряващата група пристигна с автобус, тези жени слязоха от него, облякоха традиционните си носии и излязоха на сцената.

С момчетата от "Sensational Space Shifters" (групата, с която Плант е на турне тогава), легнахме на тревата и слушахме тези жени как пеят. Това беше истинско небесно преживяване и е нещо, което остава в мен завинаги. Горещо препоръчвам, великолепно!", каза още той през ноември м.г.

"Saving Grace", групата музиканти, с които идва сега, свирят с Плант от 2019 г., но те не са съпорт банда, а пълноценни негови партньори. Вокалистката Сюзи Диан заема мястото на пълноправна дуетна половинка в песните и заедно те преминават през подбрана колекция кавъри – от едно от най-ранните влияния за Led Zeppelin ("Chevrolet" в бясното си темпо), през любимците от психеделичния Сан Франциско Moby Grape (мечтателната "It’s a Beautiful Day Today") и по-новата му обсесия по слоукор легендите от Low (енергична, ориенталско повлияна версия на "Everybody’s Song"). Концертът на Робърт Плант със Saving Grace и великолепната Сюзи Диан се осъществява по покана на Fest Team. Билетите са ограничени и могат да се намерят на цени от 100 до 180 евро.

Вселена, в която музиката мисли

Другата музикална новина, която прибавя удоволствие за меломаните в афиша, е свързана с мнооого големите в музиката – "Pink Floyd". Макар да е невъзможно да ги видим в оригинал по ред причини, ще ни гостува проектът Pink Floyd History, който ще ни потопи в света на любимите социални поети психоделици в рока.

На 30 октомври клуб Joy Station отново ще отвори врата към вселена, в която музиката не просто звучи, а мисли. Светът на Pink Floyd се завръща в София – по-мрачен, по-остър и по-болезнено актуален от всякога.

След силния интерес към първата част, Pink Floyd History идват отново, този път с Animal Farm – еволюирала версия на спектакъла, която не разчита на носталгия, а на съдържание, съобщават от "София мюзик ентърпрасис". Фокусът този път е ясен и безкомпромисен – албумът Animals. Социална алегория, превърната в сценично преживяване.

Дати, бардове и яки жици

През април тежката сцена ще бъде представена от шведските метъл ветерани "Хипокриси", а седмици по-късно романтиката ще превземе София със завръщането на италианската звезда Ерос Рамацоти и световното му турне "Una Storia Importante".

Големият акцент на пролетта ще бъде безспорно на 26 май, когато легендарните "Iron Maiden" стъпват на Националния стадион "Васил Левски". Турнето им "Run For Your Lives" по повод половинвековния юбилей на групата

се очаква да събере десетки хиляди фенове и да се превърне в най-мащабното рок събитие у нас за годината.

След това веселбата се мести в Пловдив. Под тепетата за първи път ще се проведе впечатляващият PhillGood Festival – тридневно събитие на Гребната база в средата на юли. Афишът е повече от сериозен: на една сцена ще се срещнат "Cure", "Gorilaz" и Моби – имена, които сами по себе си биха могли да напълнят отделни стадиони, а сега обединени поставят Пловдив на фестивалната карта на Европа.

Рок феновете ще получат още един повод за радост – американската стоунър институция "Клъч" ще изнесе концерт на 20 май в зала 3 на НДК.

След запомнящото си първо гостуване в България като хедлайнери на HILLS OF ROCK през 2019 г., легендите на алтернативния рок Garbage се завръщат у нас – този път с дългоочакван самостоятелен концерт.

На 28 май "Vidas Art Arena" ще се нареди сред избраните сцени по света, които са част от турнето за популяризиране на най-новия албум на групата – Let All That We Imagine Be The Light. Записът е силен, емоционален и дълбоко личен – албум, който отбелязва нов творчески етап в дългата и впечатляваща история на бандата.

Легендата на романтичния рок Крис Айзък ще направи своя дългоочакван дебют в България през 2026 г. – концерт, който ще събере на една сцена големите му хитове и неподражаемия му стил на 22 юни отново на "Vidas Art Arena". Американският артист с над четири десетилетия на сцена, носител на платинени записи и номинации за "Грами", ще представи на живо както култовия си хит "Wicked Game”, така и други обичани песни като Lie To Me, Baby Did a Bad Bad Thing и Blue Hotel.

Още една легенда се очаква на българска сцена. - Scorpions. Групата, оставила траен отпечатък в световната рок история, продължава да доказва, че класиката няма възраст. Концертът им на 27 юни в "Арена 8888 обещава емблематични балади, мощни китарни рифове и силна емоционална връзка с публиката.

На 30 юни американските легенди "Foreigner" идват в зала "Арена 8888", отбелязвайки също половин век на сцената. С над 80 милиона продадени албума по света, "Foreigner" остават сред най-разпознаваемите имена в жанра.

Морето няма да остане тихо. На 7 и 8 август Бургас отново ще бъде домакин на добре познатия SPICE Music Festival – празник на танцувалната поп култура от 90-те и началото на новия век. Очакват се имена като "Райт Сед Фред", "Ейс ъф Бейс" и други носталгични любимци, които всяка година събират хиляди фенове на Морска гара.

Ииииии….още едни живи класици! На 29 септември култовите "Deep Purple" ще открият европейското си турне именно в София – с нов албум и обещание за специален концерт за българските си почитатели в "Arena 8888".

Създадена през 1968 г. в Хартфорд бандата е явление, без което историята на твърдия рок е немислима. Смятани за пионери на хеви метъла и модерния хард рок, Deep Purple не просто следват жанра – те го оформят, променят и усилват до краен предел.

Първоначално стартирали като прогресив рок формация, в началото на 70-те групата прави решителен завой към по-тежко, по-агресивно звучене – ход, който я изстрелва сред архитектите на новата рок ера. Заедно с "Led Zeppelin" и "Black Sabbath", "Deep Purple" влизат в историята като т.нар. "нечестива троица" на британския хард рок и хеви метъл в началото и средата на 70-те.

През 1975 г. групата си осигурява място и в Книгата на рекордите на Гинес – като "най-шумната група в света" след концерт в лондонския Rainbow Theatre през 1972 г. Етикет, който не е просто куриоз, а символ на енергията и безкомпромисния им сценичен подход.

С над 100 милиона продадени албума по света, Deep Purple остават не просто легенда, а работещ механизъм на рок музиката – банда, която десетилетия по-късно продължава да доказва, че тежкият звук няма възраст, а само сила.

