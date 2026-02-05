Радост на квадрат споходи Силвена Роу, ликува

Майсторката на засуканите ястия Силвена Роу стана баба на квадрат. Похвали се сама за това във Фейсбук. „Ето ме. Аз – новата баба с две малки сърмички. Слава на Бога за всяка благословия в живота ни – малка или голяма. Днес осъзнавам още по-дълбоко колко важни са здравето, силата и енергията. Особено за една баба, която иска, живот и здраве, да тича, да играе и да се радва на своите внучета.

Точно за това е моят курс в Университета по хранителни технологии – как да живеем по-дълго, но с по-младо, по-силно и по-здраво тяло. Курс за всеки, във всяка възраст. Защото никога не е късно да започнем да се грижим за себе си. Запишете се“, използва тя случая да прикани, докато е гушнала двамата бебоци, съдейки по дрешките явно момченца.

През 2020 година Силвена Роу стана баба за първи път на момиченце. А само две години по-късно посрещна и втората си внучка.

През 2025 г. Силвена отпразнува 61-вия си рожден ден с вдъхновяващо послание и селфи, което предизвика истинска възхита сред феновете. Защото кулинарката може да се похвали с изключително младолико излъчване – постигнато без никакви „филтри“.

