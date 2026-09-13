Силвена Роу от Дубай: Когато чуеш бум-бум и ти става нещо
Не бих си тръгнала от тук, каза кулинарката
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Не бих си тръгнала от тук, каза кулинарката
Имам най-вкусните сармички
Ние трябва да се научим как да се храним, какъв код да сложим в тялото си, каза още тя
Стана почетен професор в УХТ-Пловдив
Известната готвачка се похвали с ново постижение
Чаровната кулинарка е активна в социалните мрежи и споделя редовно свои снимки
Сподели неволите, с които се е сблъскала в британската столица
Тя даде съвети каква храна трябва да консумираме
Хвърли голяма бомба в ефира на bTV
Такива дъждове там не са падали от 1949 година
Тя може да се установи за постоянно на работа в Нова
Какво каза
Докторите ги обичам и уважавам, но нека да ги щадим
Желязната лейди на БКП уволнила бащата на шеф Силвена Роу
Малък трик може да предскаже кой ще живее по-дълго и чий живот ще бъде съкратен
Топ готвачката изпадна от конкуренетната bTV и няма да участва като жури в "Мастършеф"
Ново кулинарно предаване тръгва от есента
Топ готвачката публикува провокативен кадър в социалните мрежи
Омръзна ми да се говори, че българския народ е много беден и нещастен, гневи се готвачката
Огнената Силвена пристана на Маги Халваджиян