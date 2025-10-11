Огромна промяна с шеф Силвена Роу! Изненадата /СНИМКИ/

Огромна промяна с любимката на България - шеф Силвена Роу. Тя вече е почетен професор.

Ето какво съобщи тя в социалната мрежа:

Толкова съм щастлива и смирена да споделя, ме бях удостоена с Почетен професор на практика в Университета по хранителни технологии – Пловдив, най-големия университет по хранителна технология на Балканите. Това е огромна чест за мен!

Моята роля там ще бъде да работя с академичния състав – професори, академици и доценти – за да създадем магистърска програма (МА) на тема „Храна за дълголетие и биохакинг“. Освен това ще разработим и специализиран курс за всички, които желаят да обогатят своето образование и професионална квалификация с тези съвременни знания.

Щастлива съм, че ще мога да допринеса с моя дългогодишен опит като водещ световен специалист и шеф в областта на биохакинга и храненето за дълголетие, както и вече преподавател в Женевския колеж по науки за дълголетието, където преподавам на английски език курса „Храна за дълголетие“.

Чувствам това признание като прекрасен мост между науката, гастрономията и бъдещето на човешкото дълголетие.

Събитието на 9 октомври ще остане един от наистина специалните и запомнящи се моменти в живота ми.

Да се срещна с над 600 невероятни студенти беше преживяване, което ще помня завинаги. Те ми казаха, че са се вдъхновили от думите ми, но истината е, че аз бях още по-вдъхновена от тяхната енергия, сила и страст.

Това беше изключителен обмен — момент на истинска свързаност, любопитство и надежда за бъдещето.

Чувствам се безкрайно благодарна на всички, които дойдоха, и дълбоко развълнувана и смирена от любовта и ентусиазма, които получих в този ден.