3 зодии ще се къпят в пари през март

Началото на март 2026 г. носи силна енергийна промяна, която според астрологичните тълкувания би могла да отвори вратата към финансов напредък за трите зодиакални знака.

ОВЕН

Март е сезонът на големи финансови сътресения. Сезонът на Овен започва на 20 март, съвпадайки с края на ретроградния Меркурий.

Той носи силен импулс за ново начало. Овенът навлиза във фаза на големи житейски промени, включително финанси . Допълнителен тласък идва на 30 март, когато Венера навлиза в Телец, знак, свързан с пари, стабилност и материален просперитет.

Това е идеално време за искане на повишение на заплатата, стартиране на частен бизнес, нови инвестиции, спестовни планове. Ключът към успеха е търпението и умното управление на парите.

РИБИ

За Рибите започва нова финансова ера. Но ключовата дума е търпение. Влизането на Сатурн и Нептун в Овен активира полето на парите и личните ценности, задействайки дългосрочни промени в начина на мислене за доходите и богатството . Докато Меркурий е ретрограден в техния знак до 20 март, е важно да се анализират стари решения, да се приключат незавършени проекти и да се извлекат поуки от предходния период.

От 20 до 30 март се открива идеален момент за нови бизнес ходове, стартиране на проекти или приемане на предложения, които са били висящи. Възможно е също така да се появи финансова възможност от миналото.

ВОДОЛЕЙ

Наградата идва след дълъг период. Водолеите най-накрая излизат от финансово взискателен период. Сатурн и Нептун напускат дома си на парите, символично отбелязвайки края на препятствията и началото на по-стабилен приток. Влизането на Марс в Риби на 2 март носи енергията на решителността и конкретните действия за увеличаване на доходите. Въпреки че се препоръчва предпазливост при подписването на договори, докато Меркурий не тръгне директно, периодът след 7 март е идеален за планиране на нови бизнес насоки. Това е месецът, в който Водолеите могат да се отплатят за всички усилия, положени през предходните години, пише zajenata.bg.

