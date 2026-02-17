Тамара Глоба обяви: Период на големи промени за 4 зодии

Известният астролог Тамара Глоба предупреждава, че втората половина на февруари ще бъде повратна за част от знаците. Според нея между 17 и 28 февруари енергията на периода ще изведе на преден план дълго отлагани решения, а съдбата ще постави хората пред избори, които не могат повече да бъдат игнорирани.

Това е време на освобождаване от старото — работа, отношения, навици или страхове — за да се отвори пространство за нов етап.

Астроложката подчертава, че промените няма да са внезапни, а закономерни. Те ще изглеждат като съвпадение, но всъщност ще бъдат резултат от натрупвания през последните месеци.

Овен

При Овните започва вътрешно пренареждане. Много представители на знака ще почувстват, че повече не могат да живеят по стария начин — особено в професионален план. Възможно е предложение, което първоначално изглежда рисковано, да се окаже шанс за развитие.

В личния живот също се очаква яснота: или връзката преминава на ново ниво, или приключва без възможност за връщане назад. Най-важното е Овенът да не действа импулсивно, а да чуе собствените си истински желания.

Рак

За Раците периодът носи освобождение от тежко емоционално бреме. Стар конфликт или дълга тревога постепенно ще загубят значение. Някой от миналото може да се появи, но вече няма да има същата власт над тях.

Финансово е възможна промяна — нов източник на доход или смяна на посоката в работата. Раците ще разберат, че сигурността не е в навика, а в умението да се адаптират.

Везни

Везните навлизат в решаващ момент. Те дълго време се колебаеха, но между 17 и 28 февруари ще трябва да изберат — между удобството и истинското удовлетворение. Това може да бъде преместване, смяна на работа или окончателно решение в любовта.

Ако приемат промяната доброволно, ще усетят силен прилив на енергия. Ако се съпротивляват, обстоятелствата сами ще ги подтикнат. Ключът за тях е честността към себе си.

Козирог

Козирозите ще преживеят трансформация на целите си. План, върху който са работили дълго, може да се промени или да поеме неочаквана посока. Това не е провал, а пренастройване към по-реалистичен и успешен път.

В личен план е възможно важно решение, свързано със семейство или дом. Те ще осъзнаят, че контролът не винаги означава стабилност — понякога стабилността идва чрез доверие, пише zajenata.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com