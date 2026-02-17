Култов участник в Hell’s Kitchen. Виктор Ангелов пържи ефира

Най-горещият кулинарен риалити формат Hell’s Kitchen се завръща с осми сезон тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Още на старта зрителите могат да очакват безкомпромисен екшън, подправен с изкусни готварски умения и завладяващи човешки истории.

Част от отборите на взискателния шеф Виктор Ангелов ще станат свежи образи, готови да покажат всички свои кулинарни умения, за да грабнат голямата победа. Сред тях са бивш професионален боксьор, медицинска сестра, амбициозна млада мениджърка, участвала в риалити предавания, както и майстори на гурме кухнята с опит простиращ се от Рио де Жанейро до границите на Попово.

Всеки от осемнадесетте нови кандидати за титлата “Най-добър готвач на България” ще трябва да подготви авторски специалитет, с който да впечатли критичния шеф Виктор Ангелов, а само най-прецизните в работата си ще извоюват първата победа в Кухнята на Ада.

Сред най-интересните образи е Теодор Венков, известен като Чикагото, който привлече вниманието с интригуваща визитка и бързо се превърна в един от любимците на зрителите в екстремното риалити „Игри на волята“.

Новината потвърди самият шеф Виктор Ангелов, който призна, че има високи очаквания към Чикагото и останалите известни участници. „Това са хора, които са постигнали успех в своята сфера. Сега влизат в съвсем нова среда, непозната за тях“, коментира той преди старта на шоуто.

Шеф Ангелов подчерта, че форматът се нарежда сред най-успешните версии на предаването в световен мащаб, с над 260 излъчени епизода досега и общо 299 след приключването на този сезон. По думите му този сезон звездите са повече от всякога, а шоуто ще се фокусира не само върху кулинарните предизвикателства, но и върху силните характери на участниците. Първите две потвърдени знаменитости са Нина, нежната половинка от „Пиленцата“ от Монако, и рапърът Тото, който е свикнал с провокации.

За разлика от тях, Чикагото влиза с чиста репутация и вече се радва на симпатиите на публиката. Причината е неговата автентичност и упоритост, но как ще се представи в „кухнята на Ада“ и какви кулинарни умения ще покаже, предстои да разберем скоро.

