Халваджиян постигна нещо невиждано с "Капките"
17 фев 26 | 20:14
Невиждан рекорд постави първият епизод на 14-ия сезон на "Като две капки вода" в понеделник вечерта.

"С риск да прозвуча като Хилда, ще кажа нещо, което след миналогодишния финал на стадион "Васил Левски" си мислех, че няма как вече да кажа! 55,50 пазарен дял! След 14 години в ефир отново "Капките" поставят рекорд. Най-силният старт като зрителска гледаемост за цялата история на предаването. Благодаря на зрителите на Нова, на екипа и на участниците! Няма невъзможни неща!", обяви продуцентът на шоуто Маги Халваджиян.

Автор Агенция Стандарт

