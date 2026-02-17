Дънди призна за "Капките"

Миналата седмица Даниел Пеев завоюва плакета на шеф Иван Манчев в новия сезон на „Черешката на тортата“, а снощи влезе в обувките на вокала на Led Zeppelin в първия лайв на "Като две капки вода". Какво е необходимо, за да е успешен в толкова много различни области на изява?

„Аз съм от трудолюбивите, но много разсеяните. Като папагал съм и много повтарям, докато не станат нещата. Изкуството и театърът за мен са магия. Кулинарията е вещерство – смесваш различни съставки, билки, кореноплодни и микса става за ядене. И в готвенето си има щипката на таланта, затова смятам, че на доста хора от изкуството им се отдава и кулинарията. Не съм професионалист, но като един консуматор на храна и настоящ ценител много я обичам. Затова обичам и да експериментирам“, признава Дънди в ефира на NOVA.

„В „Капките“ не просто трябва да изпееш песента, а да влезеш в образ. Опитът на сцена е плюс, независимо, че не съм певец. Не съм се занимавал с музика и нямам такова образование, но целият екип на „Капките“ помага да влезеш в образа. Нямам самочувствие и никога това, което правя не е било самоцел. Мога да готвя, не мога да танцувам, но съм ритмичен. Това, което ме вълнува, е театъра и имам около 15 представления на месец или повече. Събират се около 180 - 200 представления годишно. Театърът ме държи жив, а също така за мен е важна живата комуникация с публиката. За разлика от телевизията и киното, в театъра веднага виждаш реакцията на публиката и черпиш от нейната емоция“, споделя артистът.

„За мен е важно, че всички артисти в настоящия сезон на "Като две капки вода" са невероятни. Такъв каст отдавна не съм виждал. Останах с отворена уста“, коментира участниците в Сезона – Слънце на „Като две капки вода“ и негови конкуренти в шоуто Даниел Пеев - Дънди.

