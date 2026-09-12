Дънди разкри как спечели "Капките"
Първият човек, който му се обажда след първия лайв, е Краси Радков с много хубави думи за изпълнението му
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Първият човек, който му се обажда след първия лайв, е Краси Радков с много хубави думи за изпълнението му
Финалът на Сезона - Слънце се проведе на живо пред 12 000 зрители в "Арена 8888 София"
Продуцентът на "Като две капки вода" е пряко свързан с певицата
В историята на формата е имало участник, получил последно предупреждение за изгонване
Актьорът и водещ за пореден път показа, че е кралят на живото предаване
Всички деветима участници отиват на грандиозната битка в "Арена 8888"
Финалът на "Капките" наближава, но ще видим ли отново актьора на сцената
Според прогнозите победата ще се изплъзне на колоритния изпълнител
Разказа за жената до себе си и за голямо предателство
Рокаджията изплези език пред пищното женско деколте
Влезе в кожата на легендарния Васил Михайлов и покори публиката и журито
В "Като две капки вода" той изпълни песен на учителя си
Легендарният актьор е една от причините изпълнителят да напусне НАТФИЗ
Повод за коментара му стана изказване на актрисата Аня Пенчева
Говори са чудесата в живота си
Шоуто излиза в почивка
амо за две предавания изпълнителят се срина от първото място до третото във временното класиране
Изпълнителката получава пълна подкрепа от семейството си за участието й в шоуто за имитации
Все още се надява да я срещне пак
Тя стана новия вокален педагог в шоуто, но има уловка