Голяма драма с Рачков преди финала на "Капките"

Димитър Рачков издържа геройски полуфинала на "Като две капки вода" на 11 май, въпреки че не беше добре.

"Нормални неща за този период от годината са да хвана простуда или грип. Нищо плашещо не е, вдигнах температура, да, и всичко е нормално. Благодаря за вниманието към мен и предаването", каза пред "България Днес" водещият.

В края на шоути актьорът дори излезе от кадър, а колегата му Герасим Георгиев-Геро пое щафетата и започна да води по-активно. В един момент Рачков се появи пред камерите и обяви, че е вдигнал температура.

"Какво да се прави, рисковете на живото предаване", каза видимо отпаднал актьорът и спечели аплодисментите и подкрепата на жури, публика и участници. Въпреки неразположението актьорът стисна зъби и успя да се събере до края на живото предаване, което приключи минути преди полунощ.

"Много се надявам да се оправя до финала на "Капките" на 18 май", каза още кралят на живото предаване Димитър Рачков.





