Ники Кънчев се изповяда за "Стани богат"

Любимото предаване на хиляди зрители - "Стани богат", което изпитва ума, концентрацията и знанията на участниците, днес има рожден ден и навършва 25 години! Вихрушка от емоции, истории, различни хора с различни съдби, обединени от едно - жаждата за нови знания и обогатяване на съзнанието. През годините, "Стани богат" претърпя много промени, но никога не напусна сърцата на публиката.

Ето какво сподели водещият на "Стани Богат" - Ники Кънчев по повод рождения ден на предаването:

"Четвърт век телевизионен живот е сигурен знак, че това предаване издържа проверките на времето, на критиците и прочие и стана любимо на народа.

Стартирахме в събота 12 май 2001 година в ефира на Нова телевизия. На фона на предишните куиз предавания, които раздаваха като награди книги, тези 100 000 лева изглеждаха фантастично. И постенно предаването се превърна в социален, социологически и дори културен феномен.

„Стани богат“ стана много повече от игра — стана емоция, мечта и знание.

Предаването направи своеобразен Голям шлем. Беше в ефира на трите най-големи родни телевизии, за да намери своя уютен дом от няколко години насам в бТВ", сподели откровено Ники Кънчев в своята Фейсбук страница.

Той изказа огромна благодарност към всички замесени от телевизиите - от продуцентите до публиката и участниците! Кънчев обещава, че тепърва ни очакват много изненади, страхотни участници и силни емоции в предаването.

"Очакват ни много изненади, яки участници и един „Стани богат“, който ще бъде едновременно познат… и съвсем нов", пише още водещият.

